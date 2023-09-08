黑雨︱何雁詩屋企慘變水上樂園浸足一晚　自嘲：我似灰姑娘？

受黑色暴雨影響下，本港多區出現嚴重水浸及交通癱瘓等情況，而受極端情況影響，唔少藝人都喺社交網大吐苦水，並晒出多張屋企變成「水上樂園」嘅慘況。

藝人何雁詩今日（8日）喺社交網晒出一段災情影片，並自嘲道：「我看起來像灰姑娘嗎？」原來受暴雨影響，何雁詩屋企嘅後樓梯已經變晒做「水上樂園」，大量雨水從天台流進大廈後樓梯，並再倒灌入佢屋企客廳，搞到佢要連夜拖地兼用毛巾抺咗成晚，而面對嚴重災情嘅何雁詩，亦不忘搞笑自娛繼續喺社交網分享道：「請鄰居上天台通渠喔，愛你。」

另外，樣貌甜美嘅前「東張女神」林泳淘，亦同樣受到暴雨影響，只見林泳淘老公林卓立先喺社交網晒出段暴雨影片道：「仲大水過支花灑。」點知隨着雨勢增長，夫婦2人亦逼於無奈冒雨救車，而救完車嘅林泳淘亦喺社交網更新災情，只見水位竟然高到小腿位置，望落都牙煙呀！

而正當大家都飽受暴雨困擾無覺好瞓之際，尋晚（7日）喺尖沙咀出席慈善晚宴嘅白雲，亦難逃濕身命運，只見原本悉心打扮穿上露腰短裙襯高踭鞋嘅佢，最後都要喺條街到除鞋赤腳行，認真係打卡重要過安全啵。對此，白雲亦喺社交網寫道：「在香港快20年，未試過大雨到我們只能赤腳走，謝謝我2位好閨蜜，陪我大雨中趟水到地鐵站。中途我們下了地鐵，打車1小時都沒有，我們才知道很多小巴、的士甚麼的都被水浸了停滯不前，好在跑去搭尾班地鐵，上地鐵再走15分鐘才到家，更好在這麼巧閨蜜在我家留宿2晚，沒有讓我一個人面對所有。」