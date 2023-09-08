DFI零售集團首推零售實習生計劃　培養人才助年輕人抓緊新時代就業機遇

【營業資訊】DFI零售集團（集團）致力培育年輕人才，以不斷提升公司的活力及競爭力，為顧客帶來卓越的購物體驗。今年，DFI零售集團推出首個「DFI 零售實習生計劃」，為15歲或以上中學及大專院校學生，提供於集團旗下品牌惠康、7-Eleven及萬寧的暑期實習機會，讓學生透過應用實戰，多方面認識零售業的工作內容及未來發展趨勢。

計劃反應熱烈 舉辦結業禮分享實習成果

「DFI零售實習生計劃」自今年6月推出起，共收到逾800份申請，反應熱烈，經面試後錄取202名中學及大專院校學生。是次實習計劃有別於一般暑期兼職招聘，特設彈性上班時間及地點，方便學生平衡暑假活動及實習工作的時間分配。與此同時，集團考慮到有不少學生未有太多工作經驗，甚至是第一次工作，因此計劃除了向實習生們提供前線工作機會，更加入一系列工作坊，希望實習生們能透過計劃認識零售業工作內容，當中包括學習待客之道和溝通技巧、撰寫履歷表技巧和求職錦囊、職涯發展規劃等。藉此讓實習生們探索未來職業興趣，及早規劃升學和就業方向，提升就業競爭力，迎接瞬息萬變的市場機遇。

集團日前舉辦計劃結業禮暨分享會，邀請管理團隊分享多年來在業界寶貴的工作經驗，以及向完成課程的實習生們頒發證書，表揚他們過去兩個月在實習計劃的努力和突破，祝願他們找到理想職業方向，朝目標邁進。

DFI零售集團招聘總監黃文欣表示：「集團一向著重人才發展，希望為年輕人提供更多的實習和機會。集團多年建立正面的品牌形象，持續擴展店舖網絡、培訓人才配套等，絕對能幫助一眾實習生未來的事業發展打下穩健根基，有助他們提升在就業市場競爭力。加上近年各行各業面對「搶人才」情況，集團今年首次推出多元化實習計劃，一方面希望能培育出未來零售業精英，招募人才加入團隊；另一方面，希望在充滿挑戰的大環境繼續為公司注入新血及新思維，推動香港零售業長遠發展。」

負責是次實習計劃的DFI零售集團學習及發展部經理陸寶欣表示：「今年暑假實習生們勇敢踏出舒適圈，主動學習課本以外知識，無論學生將來留在我們公司效力或投身其他行業，他們在這兩個月吸取的寶貴經驗和學習到的技能必定可學以致用。藉此希望寄語各位實習生要相信你們種下的種子，所經歷的一點一滴會成為你就業路上的養份，他日一定會開花結果。」

實習生實戰中成長 繼續在零售業發展

在萬寧完成實習計劃，將於9月升讀中四的Benjamin表示：「我的媽媽及姑姐都是在萬寧工作，她們都十分開心我加入萬寧大家庭，更向我分享工作貼士。工作雖然忙碌，然而都收穫不少成功感及零售業知識，自己的待人接物、說話技巧、隨機應變能力均有所提升。」

過去兩個月在7-Eleven實習，現於大學修讀翻譯學系的Issac表示：「由一位顧客轉變為店員，當中體驗過收銀，沖咖啡、上貨等不同崗位，最大感受是令我可從另一視覺了解店舖每個崗位辛苦之處，放工變回客人時多一份理解。同時我的工作拍檔是外籍人士，我們日常會用英文溝通，有時需要替他翻譯與客人對話，在實習期間可以將我在大學所學的知識應用與實踐，讓我獲益良多。」

在大圍圍方Market Place完成計劃的中六學生陳同學表示：「今次經驗實習經驗十分難忘，恰巧在實習期間見證大圍圍方Market Place剛開業的忙碌情況。起初我覺得很多工作都無從入手，幸好當時得到店內同事們的耐心教導，助我一步步適應工作環境。這次的實習經歷讓我對超市營運及零售行業之工作內容有了初步認識和興趣，未來我希望在就業規劃上，會繼續朝零售業方向努力。」

經歷兩個月實習，學生們滿載而歸，逾半數的實習生亦轉為兼職形式，繼續留在不同品牌學習零售知識，持續裝備自己，挑戰自己無限可能性。而DFI零售集團一直為年輕人提供不同機會，當中包括商務營銷培訓生計劃、店務管理培訓、藥劑系學生實習計劃等，讓他們在零售業界不同領域發光發亮，承傳集團一直以客為先的服務精神。