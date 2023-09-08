全球限量33輛！33 Stradale傳奇重生

擁有逾百年歷史的意大利汽車品牌Alfa Romeo曾推出過不少經典車型，其中於1967年推出全球首款配備「蝴蝶門」的33 Stradale，可說是經典中的傳奇。最近廠方特別以此傳奇為基礎，限量「重生」33輛定制版33 Stradale。據海外媒體報道，雖然售價要170萬歐元（未連稅折約1,440萬港元），但全數早於發表前被認購一空。

3秒內破百 性能出眾

限量生產33輛的全新定制版33 Stradale雙座跑車，是「Bottega」團隊根據客戶要求和喜好由專業工匠手工打造，每輛車都是獨一無二。通過融入嶄新設計元素，車外車內不僅重新詮釋1967年33 Stradale的風格特徵，更預示了品牌未來的設計細節，力求營造獨特的駕駛環境，同時保留1967年傳奇跑車的美學傳統。當中鋁質H型框架和碳纖維單體車身，確保整體剛性和輕量化；而車頂結構由碳纖維和鋁合金製成，配以前鉸式蝴蝶門的碳纖製窗框。動力規格方面，提供汽油及純電兩個版本選擇，前者搭載中置3.0L V6雙渦輪增壓引擎及8前速雙離合器波箱，並以後輪驅動輸出逾620hp馬力，3秒內可完成0~100km/h加速，極速達333km/h；至於純電版本則有逾750hp功率輸出及450km（WLTP）續航里程。另融合了廠方出色的工程技術，配備帶主動減震器的雙橫臂懸掛系統和前軸升降裝置，藉此提升操控性和舒適性。

融入新設計 藝術雕塑

全新面罩正中央用上將廠徽「鑄」入其中的立體浮雕設計，從正面可見大大個廠徽標誌，從其他角度則可看到其鋁材與碳纖結構，儼如一件藝術雕塑。同時沿用上下雙頭燈布局，不過就換上全LED，並加入由一道斜間燈條及多條細間燈條綑邊的日間行車燈。至於截尾式豐臀，不僅起用時尚的LED大圓尾燈，還採用V形線條的全新尾翼設計。配以腳下20吋輪圈，前輪拱後方依舊有白底三角Quadrifoglio四葉草標誌。當然唔少得一對前鉸式蝴蝶門，以及無縫向上彎曲至車頂的車窗設計，配合全車碳纖擾流套件，整體空氣動力效率出色，空氣阻力系數為0.375Cx。

機械感操控 簡約車廂

極致簡約的豪華車廂，目的是讓駕駛者專注於操控上，內飾更提供走復古路線的「Tributo」及帶強烈運動風格的「Alfa Corse」選擇。兩者最大分別在於前者大量採用鋁製物料及皮革裝飾，後者則以碳纖及和Alcantara裝飾為主。廠方發表的示範車屬於前者，中控台不設中央觸控屏幕，改為採用似足飛機駕駛艙的鋁製控制裝置，各式機械感十足的操控器分別設於兩座位之間及車頂觸手可及之處，其中精緻的鋁製波棍便是常見於飛機的拉桿式設計。軚環更採用零按鍵設計，其後方附設鋁製大型轉檔撥片，而前方則配備3D「望遠鏡」鋁製框飾的數碼化儀錶，向1967年33 Stradale經典致敬。