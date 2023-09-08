破毒強人︱陳豪蕭正楠化身空中飛人　打到嘭嘭聲

無綫劇集《破毒強人》收視理想，昨晚（8日）一集絕對是洋葱大放送，行徑日趨瘋狂的文華（陳豪飾）在Jackie（張曦雯飾）車上裝了炸彈，葉浩天（蕭正楠飾）及Jackie爸爸鄧Sir（張國強飾）帶隊前往營救。為了與Jackie同生共死，葉Sir主動登上「炸彈車」，不過Jackie明顯不想連累他。昨晚該幕十分洋蔥，為減低 Jackie緊張感，阿天不斷氹她開心，更許下愛的承諾：「天光之後想做啲咩？」、「過咗今晚最重要係每一朝可以同你一齊食早餐」，Jackie則甜笑回應：「好多年冇見過你笑，笑多次畀我睇。」最後，Jackie都當場被炸死。網民大感難以置信：「真係估佢唔到，因為主角通常都係有驚無險！」飾演Jackie的張曦雯整場戲表現亮麗，除了含淚對着爸爸強顏歡笑場口令人動容，當她下定決心搏一舖剪紅線時，更害怕得眼淚鼻涕，完全感受到角色的絕望及驚恐，成功吸獲正評：「原來Madam 梨花帶雨個樣好靚」、「張曦雯眼濕濕，呢部分做得好唔錯」；至於蕭正楠，則被指上車陪Madam一刻又型又Man。

至於今晚大結局，備受關注的絕對是文華與阿天的雨中終極生死戰！該場戲長達約3分半鐘的正邪大戰，陳豪、蕭正楠埋位前有講有笑，不過試戲二人極速「上身」；雖然是以慢動作模式進行，但兩位均相當認真，出盡全力一度打至嘭嘭聲，又齊齊化身空中飛人凌空被拋落地。阿蕭受訪時透露結局打戲由晚上7點打至翌日早上6點，由於被水車淋足全晚，阿蕭坦言凌晨後開始見凍：「我記得嗰晚我哋打到忘形時，有同事知我哋凍走去買咗杯好暖嘅奶茶，我覺得杯嘢好溫暖。」