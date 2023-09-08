姜濤自認跳舞唔叻　崇拜羅志祥：他每一支舞會跳！

人氣王姜濤到台灣出席電影《我的天堂城市》首映禮，同場有監製唐在揚、導演俞聖儀、女主角宋芸樺、姚淳耀、李嘉文及魏蔓等。他專誠飛往台北宣傳，現場來自不同地方的數百粉絲塞爆西門町。片中的他飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛說：「自己跳舞並不厲害，MIRROR的成員中有更厲害的人。」被問到在紐約拍攝時的趣事，他說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」他還試過與當地人在街頭「切磋舞技」，享受跨國的文化交流。

他於首映禮上透露，從小就崇拜羅志祥：「我聽他（羅志祥）的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外，台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，更笑言學習到的多為髒話不方便現場示範。他同時透露，數個月曾到台灣拍攝MV，是次宣傳之行將停留時間約4至5天比較充裕，希望在旅程中能嘗到梅子粉加地瓜球、牛肉麵及車輪餅。他透露曾看過《我的少女時代》，對女主角宋芸樺很有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲，全程二人都未有對戲的機會，首映禮上第一次見面，他在芸樺面前不禁大讚：「本人比電影還漂亮！」

李嘉文在片中與姜濤演情侶，她表示自己已經住在紐約很多年，片中許多場景都是她生活中的一部分，她笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭港鐵。李嘉文對拍攝《我》片亦大呼緊張：「一開始知道對手演員是姜濤有點緊張，不過因為我們都是香港人，一見面就說廣東話，聊得很開心。」

主持人向大家提問追夢經驗或過程遇到的困難，他則說從一個人參加比賽，一路到現在認識團隊，對他來說是開心的追夢經驗。宋芸樺認為只要是追求熱愛的事物都不會累，拍電影雖然很辛苦，每天風吹雨淋，但只要有觀眾喜愛和粉絲支持，對創作電影的人都是一大鼓勵。