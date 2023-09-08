蕊蕊暴雨被困車中過生日　冧爆有計劃結婚

藝人陳蕊蕊（蕊蕊）剛踏入40歲生日，約半百好友和粉絲晚上（8日）於銅鑼灣為她舉辦生日派對，現場用上蕊蕊喜愛的粉紅色及美人魚氣球作布置，令她十分感動。碰巧香港遇上百年一遇惡劣天氣，暴雨不停更令多處地方出現水浸癱瘓交通，她表示自己昨晚也被困車上，在暴雨中迎來生日：「塞咗好耐，都擔心影響今次活動。」她感謝好友們無懼風雨為她慶生：「好感動，應該係人生最多人同我慶祝生日嘅一次。」

她笑指以往不會着眼自己年齡，但終於來到4字頭，感覺人生邁向新階段，問到有何生日願望？與朋友合資飲食業的她，希望再擴大生意版圖：「之前未熟悉點做，主要由拍檔諗穚，但嚟緊會有新嘅飲食Project，係第一次自己一手一腳搞，會同拍檔再合資7位數。」

與圈外男友拍拖4年，現時感情穩定的她，被問到何時考慮結婚？她甜笑指與男友有共識：「都有計劃嘅，想生意上軌道先，到時會通知大家。（你講過男友冇驚喜，你會唔會主動求婚？）唔會啦！佢應該未去到咁被動嘅，哈哈！」她表示爸媽曾開口催婚及恨抱孫，但笑指自己雖然踏入4字頭，但身體機能非常好，有信心可再等幾年才生兒育女。