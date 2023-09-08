調教新職員　同床玩番轉

冇人一出世就識得行路，一定要經過學習先得，而一位新入職嘅員工亦一樣需要好好調教，咁先至會進步，講緊嘅係日本AV界嘅「新人調教系列」，佢哋上床調教嘅過程同工作有冇關係就唔知，只知道必定睇到人興趣無比！

走光色誘

喺Ideapocket出品嘅《喜歡大叔的新卒社員誘惑》入面，巨乳美少女桃乃木香奈對大叔情有獨鍾，剛剛加入新公司後，遇上成熟穩重嘅男上司大澤，更係便一見鍾情！佢成日扮唔覺意走光色誘對方，又主動向男方請教床上技巧，搞到大澤慾火高漲，將老婆拋諸腦後，同香奈盡情激戰！

嗒小鮮肉

由片廠熟女推出嘅《喜歡新卒童貞社員的上司之妻》，講述春菜花嘅公司請咗新男職員正太，佢係一個怕醜處男，做事冇咩活力，但係一見到上圍激凸嘅春菜花就即刻精神晒，更主動要求花妹對佢進行床上調教，而春菜花見到有小鮮肉埋身，當然唔客氣啦，一於趁老公唔喺屋企，同正太密密上床，齊齊享受快感！

簡評

本仙以前都曾經教過唔少新人，有時真係覺得勞心勞力，不過見到佢哋對工作漸漸上手，又覺得相當欣慰，但係如果可以好似今日介紹嘅「新人調教系列」咁，當中班男主角咁就最開心喇！喺3部作品中，本仙最鍾意桃乃木香奈主演嘅《喜歡大叔的新卒社員誘惑》，因為香奈演技出眾，今次扮演新職員勾引男上司嘅時候，扮晒可憐又嬌嗲，真係好得人鍾意！上到床嘅時候，仲識得控制節奏，令床戲動作有快又有慢，視覺刺激層次更豐富！