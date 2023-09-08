胡定欣生日願望找到另一半　陳豪被看好再奪視帝

無綫劇集《破毒強人》演員陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、朱智賢、郭柏妍、曹永廉等晚上在銅鑼灣齊齊食飯欣賞劇集結局，期間大會為明日（9日）生日的胡定欣送上蛋糕慶生，阿蕭更起哄男演員圍住她合照，讓單身的她吸陽氣。

定欣講到42歲生日，開心收到大家的祝福，生日會與家人朋友食飯慶祝，講到生日願望？她說：「都希望遇到自己另一半，身邊姊妹都一雙一對，都希望自己有呢個緣分，但急唔嚟，好似今日大結局安排局，都係天注定。（有冇男士約慶生？）有好多個好似陳山聰、袁偉豪，單立文。（有冇單身男士約？）承大家貴言，阿Bob（林盛斌）之前都有介紹，觀察下先。」

香港出現罕見大暴雨，令到市民減少外出，陳豪與定欣皆認為是天助他們也，希望觀眾留在家中欣賞劇集大結局，陳豪笑言相信收視會多兩點，定欣則笑言覺得會更多。正拍攝新劇《企業強人》的陳豪講到昨晚親身經歷的暴雨情況，他指收工駕車回屋企，期間水已浸過引擎，也擔心氣車會死火，慶幸順利回家。對於網民睇好他們再攞「視帝」、「視后」，定欣覺得獎項是其次，最重要劇集有好的口碑：「一套劇有好成績，要天時、地利、人和，有好口碑已經好開心。」陳豪亦認同是大家的功努，問到可希望拍攝前傳？他則笑指見好就收，希望劇集在年尾頒獎禮有好成績。