星玄︱林明禎組團落力賣唱　誇張演出自嘲「禎浮誇」

9月9日係國際泰迪熊日，今日嘅幸運星係雙子座，財運好到極，趁機會做多啲好事，生活就會更有意義。馬國女神林明禎就係雙子座，定居香港密密吸金嘅佢，日前就組咗個團體叫「天陽艷」，老少咸宜，仲好難得咁一展歌喉，見佢唱得有板有眼，只不過動作略嫌誇張，難怪佢都自嘲「禎浮誇」，無論明禎BB幾浮誇都好，粉絲都一樣覺得你咁可愛。

另外，早排佢出席活動，就着上環保物料婚紗，不過佢就話暫時未想嫁住，佢好搞笑咁話，因為生BB都好貴，所以依家淨係想工作、賺錢、買樓，明禎果然目標清晰，之前佢亦返咗去馬來西亞，唔單止大晒屋企嘅巨型後花園，而佢自己就着得好Casual，着上超緊身黃色吊帶小背心，露出招牌纖腰，34E上圍幾乎Big爆衫，簡簡單單都已經引死人，佢就話返到屋企可以盡情撒嬌，盡情任性，今日你財運咁好，一於就盡情接Job、盡情吸金啦。至於天秤座嘅人，不妨主動向另一半表達關懷，對方會更加鍾意你。

今日亦都係農曆七月廿五，適宜祭祀、入學，最旺生肖係龍，屬龍嘅人會得到熱情款待，運勢旺到令人羨慕。一代性感女神舒淇就係屬龍，佢鏡頭前美艷動人，早排就去咗酒店Staycation，仲大晒素顏床照，就算喺酒店四圍玩都只係身穿白色T-Shirt牛仔褲，戴住黑框眼鏡同Cap帽，好享受放假嘅日子，難怪網民都大讚佢狀態好好。唔止咁，佢近期仲為咗國內雜誌拍攝封面，其中一個封面就着超低胸晚裝，性感得嚟不失貴氣；另一個就係以水做主題，似十足一條美人魚，凸顯出凹凸有致嘅身材，加上今日嘅運勢，嚟緊一定有更多工作等緊你。另外屬狗嘅朋友運勢超好，會有喜訊傳來心情靚到極。