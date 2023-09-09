【是日通勝】

農曆七月廿五

癸卯年 辛酉月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、動土

忌：搭廁、嫁娶、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、12、33

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

金牛座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得愛。

雙子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

巨蟹座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

獅子座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

處女座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天秤座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

天蠍座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

人馬座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

山羊座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

水瓶座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

雙魚座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）鼠 壓力大

鼠：是日沖煞，壓力沉重，情緒容易失控。

牛：合眼緣對象未出現，單身者要有耐性。

虎：適合聯誼會友，可望為你帶來好運氣。

兔：遇到困難不知如何是好，易自亂陣腳。

龍：獲別人熱情款待，運勢旺得令人羨慕。

蛇：熱衷投資理財，事前要多聽不同意見。

馬：求財忌大貪，物欲要控制，知足常樂！

羊：腦筋轉數快，遇到突發事也應付自如。

猴：頭腦冷靜，不亂發脾氣，人品獲好評。

雞：財運不佳，開支失預算，投資要審慎。

狗：運勢超好，有喜訊傳來，心情靚到極。

豬：宜趁周末享受生活，讓身心得到放鬆。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

處女座的減壓心得

天生的完美主義，令處女座的人容易受到壓力的困擾，可參考以下減壓建議。

1.接受不完美：人無完人，不論自己或他人都有缺點和瑕疵，學會放下過度挑剔的心態，專注於價值和成就的整體而不是細節上的缺陷。

2.設定合理的目標：凡事不能一步登天，設定可行的小目標，一步一步通向更遠的目標，避免對自己設立過高的期望，可以更容易地實現成功並減輕壓力。

3.學會放鬆：學會善待自己，放鬆身心，釋放壓力。可以通過培養休閒愛好、進行運動、冥想或深呼吸等方式來放鬆自己，讓自己能夠在忙碌和壓力之間找到平衡。

4.培養自信：意識到自己的價值不僅來自成就和外部表現，還來自內在的品質和獨特之處。學會欣賞自己的努力和成就，並對自己的價值感到自豪。

5.找好朋友支持：由於天生比較沒自信，處女座需要一些能給他們鼓勵的人來幫助建立自信。當然，近朱者赤，近墨者黑，也要小心分辨哪些看似支持你，但老是無意間損你的壞朋友喔！

最重要的是，處女座的人需要理解到對完美主義的執念是可以管理和克服的。透過培養平衡的生活方式、與他人建立良好的關係，以及學習放鬆和接受不完美，他們可以更好地平衡自己的情緒和壓力，享受更健康和幸福的生活。