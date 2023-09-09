娛圈單打︱視后開口恨𢱑撈　何不低低躀一鋪

咪睇部分網民開口埋口勁彈大台，其實口裏說不，身體卻很誠實。最近就有網民發起2023年最愛TVB劇集排名榜，結果投票踴躍，排第一係收視強勁眾望所歸的《隱形戰隊》，第二係話題多多的《一舞傾城》，剛剛結局的《破毒強人》亦排第三。

不過，最多人談論始終係前視后李佳芯（Ali），皆因佢冷板櫈坐足一年有多，只有《有種好男人》一劇出街，依然昂然打入十大，證明Ali仍然係網民心中頭號女神。

最近女神好似有翻生迹象，既獲公司安排到日本拍攝全新節目《十八種住法》，返港後又亮相大小活動掘金，加上早前播出的資訊節目《身體最誠實》，她自爆子宮生瘤引起極大回響，皆證明女神身價不衰，TVB亦看重其號召力，頻頻以她為收費台做生招牌吸客。

Ali亦開到口𢱑撈，表明恨拍劇。嗱，想當年《BB來了》非常紅火，帶挈女神一登視后寶座，本來世界就在手中，點知好衰唔衰，政治風暴來襲，女神過去一些疑似反中言論被內地網民放大，女神百詞莫辯，自此被內地列為黑名單，連直播台慶都將她打格仔。一言興邦，一言喪邦，教訓都咪話唔深刻！

大台近年非常看重內地市場，Ali一日唔被內地解禁，搵佢拍劇便存在禁播風險。唉，唔想咁樣，可以點樣？即係咁，女神深受香港觀眾喜愛已係有目共睹，而過去捲入政治風波的明星，只要改過態度，一樣可以繼續在內地撈得風生水起。若然女神肯低低哋躀一鋪，解凍便水到渠成，只是她外表柔弱，骨子裏卻頗為倔強。