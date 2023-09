楊紫瓊參演名偵探柏賀系列《威尼斯謀殺案》捲入靈異奇案

出爐奧斯卡影后楊紫瓊加盟由英國男星堅尼夫班納(Kenneth Branagh)自導自演的名偵探柏賀系列,參演新片《威尼斯謀殺案》(A Haunting In Venice)。前兩集《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)與《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)以豪華明星陣容獲不少注目,今次除楊紫瓊外,還有《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)愛爾蘭男星占美杜倫(Jamie Dornan)與美國女諧星Tina Fey等亮相。今集故事改編自推理小說大師阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie)比較少人認識的小說《Hallowe'en Party》,加入靈異恐怖元素,講述已退休的名偵探柏賀在參加一場通靈儀式時,又碰到一宗離奇謀殺案,究竟是否與亡靈有關?

堅尼夫大讚飾演靈媒的楊紫瓊:「我對所有演員都好滿意,但楊紫瓊展示到一個人點樣可以將深度同人性帶畀一個本來可以好膚淺嘅角色……一個似乎係呃神騙鬼搞通靈嘅神婆。但佢令到觀眾會產生疑惑同思考,我哋亦會鍾意佢個角色。佢係一個走行嘅謎團,楊紫瓊畀到觀眾一個牽動住佢哋注意力嘅角色。」