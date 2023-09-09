黑雨中緊守崗位報道　於重災區黃大仙站對抗洪水獲讚專業

香港經歷百年一遇嘅大暴雨，導致多區發生嚴重水浸，但喺惡劣天氣下仍有唔少工種需緊守崗位，包括記者、消防員、救護員等一眾前綫人員，最近就有唔少佢哋工作時嘅片段引來網民熱議。

暴雨期間，各台嘅記者被派到各地區進行現場直擊報道，其中記者張曼琳就被網民大讚其專業，皆因佢身處喺其中一個水浸最嚴重嘅黃大仙站進行拍攝。片中可見，佢企係樓梯，大量嘅雨水夾雜住泥沙同埋雜物沿樓梯沖落，猶如瀑布般，而積水嘅深度仲超過咗佢嘅膝頭哥。報道過程中，佢都表示自己企唔穩，需要扶住一旁欄杆。見到如此危險場面，網民大讚佢夠晒專業同淡定：「專業，好抵讚」、「其實真係幾危險，但佢都處變不驚」、「攝影師都好抵讚，仲要佢有啲好重啲器材，影得好好。」

從各報道中，都可以見到記者們都喺水中進行報道，更有記者喺柴灣通宵守候，為市民報道最新情況，十分辛苦。網民又提起上星期蘇拉襲港，女記者翟睿敏喺紅磡報道嘅搞笑場面，將2人對比，事關佢就為咗展示風力究竟有幾强勁，邊報道邊紮馬，樣子很狼狽，但有幾名市民，當中更有小朋友從佢身後輕鬆行過，篤穿咗佢喺演戲。不過，對於惡劣天氣出外報道，網民紛紛認爲並非必要，心痛記者要係暴風雨下工作。

除咗記者，消防員亦都喺暴雨中搶救各地區被困嘅市民，其中位於黃大仙龍翔道，當時水漲已經深至石壆，見到有個女仔被困喺車內，大隻消防員以熊抱將佢救出，鏡頭捕捉到佢笑到見牙唔見眼，表現興奮，攬實消防員，究竟因咩事笑到咁開心呢？