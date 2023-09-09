東方日報C2：祖兒開車闖「激流」　何雁詩寓所淹浸

世紀恐怖黑雨前晚襲港，香港多區水浸，圈中不少藝人都受暴雨影響，狼狽不堪！天后容祖兒接載閨蜜蔡卓妍及鍾欣潼回家，暴雨下開車心慌慌，期間多次喊驚，而鄭希怡同樣禍不單行，座駕死火，雨水湧入車廂。何雁詩、鄧月平的豪宅同變「水舞間」，江若琳則有家歸不得！

香港前晚經歷最強黑雨，港九新界多區水浸，交通嚴重受阻！天后容祖兒相約了好友蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）睇戲，支持阿嬌新作《女子監獄》，豈料散場時已發出黑雨警報，祖兒負責接載她們回家，途中遇上多處水浸，她拍片分享當時的驚險情況，見她途經天橋位置時，阿Sa驚呼：「好恐怖！好恐怖！」祖兒亦緊張表示：「我有冇行錯路？好驚呀！」她們最終安全到埗，但祖兒仍心有餘悸：「好驚我架車死火，到處都變成河流，路有唔同嘅大型垃圾，啱啱仲見到個石油氣罐添！完全看不清楚道路，大家真的要小心回家。」阿Sa留言回應：「真係有啲驚驚。」祖兒形容多處都有如「羅馬噴泉」，相當驚險。

祖兒另一好姊妹鄭希怡（Yumiko），亦在駕駛途中遇上水浸，她分享路上影片並表示：「好大雨，我架車死咗火，依家啲水已經浸到入車。」相中見她雙腳已泡在水中。

江若琳有家歸不得

即使留在家中，亦不代表安然無恙，何雁詩及鄧月平的寓所就受暴雨影響，慘變「水舞間」，在社交網大吐苦水！何雁詩上載寓所有水湧入的影片，赤腳拍片的她自嘲道：「我看起來像灰姑娘嗎？」原來受暴雨影響，大量雨水從天台流入大廈後樓梯， 再倒灌入其家中客廳，她只好連夜拖地及用毛巾抹地。

住複式獨立屋的鄧月平，家中情況比何雁詩更甚，除了露台水浸，家中更要放置多個水盆，因為全屋多處漏水！她上載短片並表示：「水舞間，估唔到有一日可以喺屋企玩水。」見她全屋嚴重滲水，水位更高至小腿，她昨晨再分享家中情況：「雨停了，但是我房間裏面的雨還在滴，真係有詩意。」

至於家住西貢的藝人江若琳和老公蕭唯展受暴雨所困，因為四處水浸塞車，他們歸家無路，只好租住酒店。有家歸不得，江若琳最掛心只得3個月大的兒子，她無奈表示：「要暫住酒店的我們， 好掛住仔。」

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