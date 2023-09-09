Frankie首演音樂劇最後倒數　絕密排練畫面曝光

MIRROR成員Frankie、強尼、黃靖程及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》下周起上演。距離首場演出尚餘一星期，眾演員正密鑼緊鼓進行綵排，力求為觀眾帶來最精彩演出。從大會釋出的排練花絮所見，他們全情投入地進行綵排，除了有Frankie與黃靖程對望的感人場面，Frankie與強尼更大展精湛舞技，令人對劇情充滿好奇與期待。Frankie謂：「排練過程中，大家一起經歷各種甜酸苦辣，讓我感受良多，同時亦十分開心。作為音樂劇新手，特別多謝導演鄧偉傑的指導，以及拍檔們嘅專業意見同包容。此外，我更要感謝香港及北美Fans Club的應援。有各位加油打氣，我們定會場場Good Show！」

幾位演員雖然只是第一次合作，但大家可謂一拍即合，很快已經打成一片。強尼表示：「雖然我們進行排練和討論劇情時均十分認真及投入，但在休息時則喜歡互相分享美食，氣氛輕鬆又愉快！」對於有粉絲在網上透露已購入音樂劇全數13場的門票以示支持，強尼說：「大家的支持就是我們最強的動力，雖然過去一星期香港連環遭受颱風及暴雨，但無礙我們盡善盡美的決心，排練仍如常進行。距離開Show只有一星期，希望到時在劇院見到大家！」