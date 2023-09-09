守護雙腳　着新鞋3招免刮傷

用新嘢固然好興奮，但若「樂極生悲」就無謂啦。要數最典型的例子，莫過於新鞋刮腳，行多兩步分分鐘磨出傷口。想令新鞋變得更舒適？網上都有不少簡單易實行的對應之策，即刻同大家分享。

【第一招：軟化大法】

以毛巾、化妝綿等物品沾滿白醋，把它們包在刮腳的地方，用夾子固定，放置一晚，可有助軟化皮質。如無白醋，可以白酒代替，但要注意時間，以免酒精傷害了鞋子。

【第二招：借助外物】

新鞋的邊緣一般較硬，易出現刮腳的情況，除了軟化這一招，還可以借助外物把它變得更平滑，例如用番梘或蠟燭塗抹刮腳位，令皮革更潤滑，減低磨損機會。除此之外，亦可先行在常刮腳的後腳跟位貼上膠布，如果覺得不美觀或貼不太穩，可改用後跟貼，減少腳與鞋子的磨擦。

【第三招：人肉鞋撐】

有時候新鞋買得剛剛好，真的穿起來才發現有點略少或略逼，除了使用最大路的鞋撐之外，亦可穿着厚襪子把鞋子穿大，做法除了可以利用坐下來的時間慢慢撐外，亦可混合風筒，先穿上厚襪再穿鞋，然後用風筒在刮腳處吹約1分鐘，趁熱時走動，利用熱力令鞋子變軟，不過要注意不要讓風筒吹得太近及用暖風，否則可能會燒壞風筒及傷害到鞋子。