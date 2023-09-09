孖郭東彩情侶檔本色演出　陳焯嵐掌摑女友勁「肉赤」

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》自開播以來話題多多，並成為網民熱話，其中飾演6A班同學的兩位新演員陳焯嵐及郭東彩以情侶檔上陣，兩人戲外戲內均是情侶，首次合作拍劇已甚有默契，當中一幕男摑女的戲更是力度十足，他們反目在保齡球場的追逐戲更引來極大回響，不少網民大讚他們演技，亦有網民表示睇得揪心，而焯嵐、東東對於這場掌摑戲都大叫難忘，焯嵐在戲中飾演欺凌者的焯嵐表示：「初初拍打佢呢場戲，係有留力，但反而畀東東鬧，佢叫我一定用真力打。拍嗰陣都有NG，但唔可以NG太多，只可以3、4Take，唔係佢塊臉紅會腫。」要出力打女友，焯嵐雖然感到「肉赤」，但見東東可以「交足戲」，他感安慰，他笑言：「同東東戲中演情侶，當然係好事，如果換第2個女演員拍呢場打戲，一定會留手，但對住女友就唔使。」

至於東東亦指掌摑戲好有衝擊力，她稱現實中不會與男友大打出手，故此對這場戲感覺極有新鮮感，而拍攝前，她與男友細心排練及溝通，她說：「呢場戲，如果媽咪見到應該好心痛，不過自己拍攝唔辛苦，唔知係咪我皮厚，所以唔覺痛，亦冇腫。反而咁大力打落去，男朋友先最有壓力。」東東續指，現實中絕對無法接受被另一半動粗，她表示：「如果另一半用暴力，就一定係唔在乎自己，所以要遠離。」