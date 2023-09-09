崔建邦有幸為姜育恒擔任MV監製　大讚前輩厲害

台灣傳奇歌手姜育恒暌違8年再次舉行世界巡迴演唱會，下月14日將於澳門舉行，屆時會將全新作品《幸福澳門》獻給樂迷。姜育恒於1984年出道，曾唱紅了《梅花三弄》、《跟往事乾杯》、《再回首》等經典金曲。自2015年台北演唱會後，他相當期待今次演唱會，姜育恒表示首次在澳門舉辦演唱會心情一定是激動的，「非常的期待與澳門歌迷們相見，早在一年前便已經開始籌備這次的演唱會，並承諾將帶給所有粉絲們一個充滿回憶和感動的音樂之夜。」而藝人崔建邦(Amigo)今次會幫姜育恒的演唱會主題曲《幸福澳門》擔任MV監製，Amigo接受東網訪問時謂:「姜育恒係台灣的知名歌手，能夠擔任佢MV監製相當榮幸，今次我哋喺澳門多個不同景點拍攝，每到一個地方拍攝時佢都要開聲真唱，真係非常之厲害。」

另外，姜育恒亦將於11月18日攻台灣小巨蛋，確定演唱會日其後，他立即聯絡同門師弟兼多年好友吳奇隆，邀請對方擔任演唱會嘉賓。姜育恒與吳奇隆35年前因同在一家經紀公司而結緣，姜育恒身為前輩，當年對「小虎隊」非常照顧，吳奇隆回想小虎隊剛出道時，很多工作上的事都不清楚，姜育恒在各方面都給了他們許多建議，彼此關係如親兄弟般，姜育恒當年結婚時吳奇隆更當他的伴郎。