賈靜雯支持大女打鼻環　簡單一句「唔後悔」都OK

台灣影后賈靜雯18歲大女梧桐妹（Angel），打扮向來性感大膽嘅佢，雖然成日比媽咪阻止，不過隨着梧桐妹成年嘅同時，賈靜雯亦轉以開放性態度對待呀女。甚至連最近梧桐妹去打鼻環一事，賈靜雯都係抱住支持心態：「她跟我討論過，我覺得自己不要後悔都OK。」

賈靜雯透露梧桐妹打鼻環前，有事先同自己討論，甚至係呀女揀鼻環款式時，賈靜雯都搞笑叮嚀道：「我說你可以不要跟牛一樣嗎？選個好看一點的。」自己更會特登喺呀女隔籬學牛叫，搞笑舉動令呀女都忍唔住翻晒白眼。

而梧桐妹之前亦透露過想向演藝圈發展，對此賈靜雯則認為呀女仲細，目前純粹係對演藝圈覺得好奇先有興趣：「她的人生選項要交到她手上，我只能在旁邊建議，那是她未來即將面對的世界。」另外，提到參加《乘風2023》時，體重跌到得返42KG嘅佢亦分享道：「算是滿特別的過程，高壓的訓練。」老公修杰楷當時更係相當心痛，如今完咗比賽心情輕鬆返晒嘅佢，亦自爆自己即刻暴飲暴食，短短1個月時間體重就返到45KG。而問到佢同藝人老公修杰楷嘅2個細女咘咘同BO妞，賈靜雯則表示佢哋目前對於爸爸媽媽嘅職業，仲未算理解：「她們覺得我只是看閉路電視媽媽，爸爸是廚師。」認真可愛呀！