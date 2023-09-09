「瑜伽界張栢芝」自爆人生低谷期　自創「168增肥法」

台灣瑜伽女神夏米雅（Miya），因撞樣張栢芝被封為「瑜伽界張栢芝」，不過夏米雅唔止樣貌甜美，19吋嘅螞蟻腰更係纖幼到令人嘩嘩聲。而2014年曾推出過專輯嘅佢，雖然演藝事業未如理想，不過歷經2年嘅工作低潮後，如今成為瑜伽界一姐嘅佢，亦重新振作並亦於近日「重出江湖」再戰樂壇，推出最新創作EP《空中的魚》，希望透過音樂將自己開始運動後嘅歷程、心態及身體嘅轉變紀錄之外，仲想將運動嘅美好分享比大家。

事實上，音樂系畢業嘅夏米雅，2014年就以音樂製作人身份推出過專輯，熱愛音樂嘅佢本以為出碟就可以夢想成真做歌手，可惜事與願違，足足2年嘅失業及人生低潮，令佢開始封閉自己險患憂鬱，好彩最後經過一眾朋友嘅關心同埋多次邀約，令佢人生第一次接觸到「空中瑜伽」呢項運動，從此更係瘋狂愛上並考埋教練牌。

回望返人生低谷嘅2年時間，失業兼夢想破碎嘅佢，更係絲毫唔在乎自己嘅身材，並化悲憤為食量，自創出「168增肥法」1日食6餐兼8包零食，等到佢發現自己身材走晒樣時，已經肥咗足足10KG，如今體重長期維持係45KG嘅佢，工作更係接不停，甚至憑藉瑜伽教練呢份工作成功上樓，認真犀利！