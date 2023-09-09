尊尼創辦人性侵風波　堂本光一發網誌：難以接受

曾打造SMAP、嵐等著名偶像組合的日本尊尼事務所，爆出已故創辦人Johnny喜多川長年性侵練習生醜聞，前日首度舉行記者會向公眾道歉，並宣布「改朝換代」，喜多川的姨甥女兼前任社長藤島Julie景子退任，改由組合少年隊的56歲成員東山紀之接棒做新社長。

旗下組合KinKi Kids的成員堂本光一昨日（8日）在個人網誌發文回應事務所的醜聞，對於外界猜測受害人的身分，他表示：「希望大家注意不要對所屬演員進行臆測和提及。」對於連日的報道，他坦言很難理解甚麼才是事實，也覺得很難接受，他指自己沒有受過傷害，雖然聽過傳聞，但從未直接從前輩、同期或後輩口中聽說過實際受到傷害的事情。他又指現時最重要的是毫不迴避地面對自己要做的事情，重新審視自己的想法，並努力讓更多人得到幫助。

至於另一尊尼男團TOKIO的成員城島茂今早（9日）在新聞節目上坦言觀看記者會時心情十分複雜，被問到對前社長的性侵事件有何感覺，他表示：「我15歲便進入事務所，但當時是沒有網絡和智能手機的時代，所以沒有收到有關尊尼事務所社長是性加害人物的消息，幾年後才通過書籍、刊物等知道。」他又指今次事件為受害者帶來很多麻煩，也給尊尼事務所帶來很多東西，形容喜多川留下的是「負面的遺產」，他希望東山任新社長後，可以重拾粉絲的信任。