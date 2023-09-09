王怡然繼續封口　王敏慈唔介意代勞受訪：本來就要做！

出爐港姐莊子璇、王怡然、王敏慈及姜依宁繼續四出領獎，上午到北角出席保健產品頒獎活動，王怡然依然封口不受訪，但臉上開始有笑容，唯妝後黑眼圈仍明顯。

莊子璇指領獎已接近尾聲。由於日前黑雨關係，她們終於可放假休息，她與王敏慈不約而同當天晚上都有飯局，家中亦沒有受水浸影響，相當好彩。談到王怡然心情，二人指對方狀態可以，但未有向她細問家事。對於港姐受訪工作全落在她們身上，二人亦不介意，王敏慈直言：「因為本來都係我哋要做嘅嘢嘛。」

王敏慈透露10號便返回北京繼續學業：「有嘢做先飛返嚟。（飛來飛去機票咪好貴囉？）所以要努力搵錢，不過暫時10號後未有安排，今次應該可以喺北京留耐少少。（同學有冇同你慶祝？）佢哋都有恭喜我，不過上次返去時間好短，暫時未約到。（唔考慮停學？）仲應付到。」

莊子璇指才剛開始約朋友「慶功」：「今晚同大學同學都有飯聚，我估類似飯局都有十幾二十餐，有中小學同學嘛。（會約許軼？）遲啲可能都會。咁多都驚會食肥，所以平日真係要食少啲。」對於一眾落選港姐動向，會否面試簽約做藝人，她坦言雖有聯絡卻不清楚。