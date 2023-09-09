網民狂數《破毒強人》多個敗筆位　馬國明驚喜現身挽局勢？

無綫熱播劇集《破毒強人》一直收視不俗，並於8日播出大結局，陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯等一眾演員在銅鑼灣齊齊食飯欣賞。而向來有收視保證的《強人》系列，今次可能有少許「滑鐵盧」，因有網民看完結局後表示失望。

如整套劇最高潮及關鍵的一幕，必定是陳豪與蕭正楠在雨中的一場打鬥戲，網民指本來整體感覺均有電影感，但無緣無故插播一首英文歌，令整件事格格不入，再加上這首英文歌是，蕭正楠和張曦雯談情時不停播放，不明白兩個男人打架為何會播這首歌。

另外是陳豪的劇情線完全偏離，由最初是陳豪設計將蕭正楠調到緝毒組是為了復仇，但臨近尾末，陳豪不僅沒有復仇蕭正楠，反而是蕭正楠咬着陳豪不放，而令網民最生氣的是，「張強」報料比蕭正楠這個設定，是有點侮辱觀眾的智商，因有不少網友光是聽聲音及語調，便猜出「張強」只是陳豪用「變聲器」來扮另外一個人，完全是自編自導，但蕭正楠竟然查不出來，整個劇情十分牽強。

直至一頭銀灰色頭髮兼配搭紳士打扮的視帝馬國明出場後，雖然只有短短30秒，均已為劇集挽回不少人氣，甚至有網友期待續集是由馬國明擔任。然而，《破毒強人》大結局香港收視暫未公布，但內地豆瓣整體評分暫時是5.5，可算是《強人》系列中最差一部，雖然如此，仍有不少網友看好，陳豪和胡定欣將會憑該劇再奪得「視帝」、「視后」寶座。