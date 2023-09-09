創意港麵　雲吞麵以外的選擇

去木地傳統麵店用餐，雲吞麵、牛腩河、魚蛋米等吃過無數遍，偶然都想來點新意。近日有新麵店開幕，標榜滋補之餘，又可以滲入日式風格再二次創作，想食麵，其實都好多選擇。

港式拉麵

日本拉麵廣受大眾歡迎，若加入港式元素，效果又如何？元朗新開的「新・麺舎」 ，以本地色飲食元素和食材融入日式烹調手法，再加材料打造不同新口味。「很紅」拉麵以自家製麻辣湯底、鴨胸和鴨紅配東京拉麵。「很綠」拉麵以芫荽湯配慢煮雞胸、炸釀豆卜和皮蛋。其他還有慢煮沙薑豬手粒配雞清湯的「很膠」和加韓國青陽辣椒配慢煮雞胸和蔬菜的「很火」等，都令人耳目一新。小食就有章魚餅、鹽麴沙薑豚足、麻辛鴨血大根和雙重芝士番茄吐司等，因應新店開幕，現時惠顧任何1款拉麵及單品小食，可用HK$1換購指定之品1杯。

滋補花膠雞米線

女士們對於美顏養身，永遠擺係第一位。上環新開的花膠雞湯主題小店花膠雞米線工房，招牌花膠雞米線的雞湯，以老雞、老薑和金華火腿等材料熬煮12小時，配花膠和三黃雞肉，湯汁清甜，肉質嫩滑又補身。胡椒湯底則選用泰國有機白胡椒、豬骨、豬肚等煲10小時，配入晒味的豬肚，軟腍香辛。至於麻辣手撕雞米線，麻辣湯底配加入麻辣汁的手撕雞肉，可按喜好選擇辣度。小食就有秘製燜豬手、麻辣醬豬耳、金黃香脆鹽酥雞和炸雞中翼等作配搭。由現時至10月31日，設有主餐牌全單9折優惠。