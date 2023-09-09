人寵齊放電！4大狗狗打卡熱點

廿四節氣的「白露」過後，天氣逐漸由暑熱變成秋涼，又是愛狗人士帶「主子」到戶外放電打卡的好時機。一來可滿足毛孩活潑奔放的天性，二來不怕熱到中暑。難得假日舉家出遊，當然要揀些可以踩吓草地、望吓山、望吓海嘅戶外特色景點，放電兼打卡玩足大半天。

山頂：庭園野餐 百年建築

有濃厚19世紀維多利亞庭園風格的「山頂公園」，位於港島柯士甸山道盡頭，接近太平山最高處，故有空中花園之稱。原址曾是港督別墅，面積約9.7公頃的公園，中庭設有以花草砌成的幾何圖案中央花圃及維多利亞式涼亭，四周則有大草地、水池、長椅及石砌步道等，非常適合秋日狗主帶同毛孩前來野餐。帶着愛寵沿柯士甸山道前往，會先經過有超過120歷史的舊總督山頂別墅守衞室，是一大打卡位。值得一提是山頂廣場外的山頂道花園，最近新增成為寵物共享公園，狗主大可與毛孩由此處起步至山頂公園，步程也不過是廿多分鐘。

石澳：無敵靚景 粉藍石橋

提起石澳不少人第一時間會想到泳灘，但此處不是寵物友善地點，反而在石澳後灘與大頭洲之間有個非一般的寵物共享公園「石澳海角郊遊區」。帶着毛孩走進石澳村，沿石澳山仔路走至盡頭即達。郊遊區內以擁有無敵海景，以及經歷1.4億年浪花侵蝕的花崗岩而聞名，並有一條稱為「情人橋」的粉藍石橋，打卡位處處。

北角：維港海濱 特色藝術

近年開放了不少坐擁維港無敵靚景的寵物共享海濱公園，包括位於北角海濱的「東岸公園主題區」。它佔地面積約1.1公頃，毛孩來到不僅可在長約425米的海濱長廊游走，於巨型Victoria Harbour字體的藝術裝置及「窗框」設計的欄杆矮壆等打卡，還可走到維港首條正式向公眾開放的百米長防波堤上，欣賞360度維港景色。

西貢：綠意盎然 戶外野餐

「獅子會自然教育中心」位於西貢蕉坑，集室內展館及多個戶外特色展區於一身，逾10公頃綠意盎然的戶外場區極受毛孩歡迎。這裏的大草地、自然教育徑和寵物歷奇場更可讓愛寵盡情放電，不少狗主還會帶同食物前來野餐。此外，園內的聰鳴茶座露天區亦屬寵物友善，照顧到狗主「醫肚」需要。

毛孩主人泛舟踏浪

秋風送爽，陽光也變得柔和，相當適合好動的「奴才」與「主子」結伴出海划獨木舟或踩踏浪艇。西貢鄰近有不少外島如白沙洲、橋咀洲、吊鐘洲等，都是划獨木舟的熱點。提供獨木舟裝備租借服務的店舖亦多，而且大多是寵物友善，要注意的是有些店戶會另收取數十元毛孩沖身費。至於不用手划，腳撐撐的踏浪艇，則可到大美督附近海域進行。設於大美督汀角的香港踏浪艇協會提供裝備租借服務，而泊車、更衣室、儲物櫃，甚至連毛孩沖身都是免費，100%寵物友善，主人只需為毛孩準備救生衣便可出海。

全新寵物友善餐廳

隨着養寵物人士愈來愈多，寵物友善餐廳隨之增加，坐落西貢灣景街、新開業的The Square餐廳便是其一。兩層高的餐廳，店前及店後均設有露天茶座，環境輕鬆愜意。餐廳堅持以新鮮的可持續本土食材製作每道菜式，美食推介包括雞肉窩夫、慢煮脆皮豬腩肉、全隻龍蝦漢堡包及蒙特克里斯托多士等，定能滿足食客味蕾。