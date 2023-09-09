袁偉豪張振朗2個硬漢鐵騎遊　難兄難弟鬥爆料

藝人袁偉豪(Ben)與張振朗同是電單車愛好者，近日攜手主持無綫節目《歐洲鐵騎遊》，將挑戰10天內親駕鐵騎游走歐洲四個國家，由法國出發，途經意大利、奧地利，最後去到德國，參加由百年著名汽車生產商舉辦的電單車節。

面對是次全長約2,700公里的拍攝，為減輕攝製組負擔，Ben及振朗出發前已自薦幫忙拍攝及自拍，但過程可謂仍諸多阻滯兼驚險重重，除了連番遇上滂沱大雨、更出現炒車事件。於首天拍攝時，二人由法國小鎮旺斯出發到意大利的貝內韋洛，惟出發不久已跟甩大隊，期間Ben及振朗焦急得多番爆粗，事後二人笑言沒想過講了這麼多粗口，Ben憶述當時苦況：「真係好多分岔路、好多迴旋處、好多大貨車」，振朗續說：「係囉，全部法文，都唔知撳邊個掣。」最終大隊擾攘3個小時才走出困局。

而第二天，鐵騎團由貝內韋洛出發去到塞拉瓦萊斯克里維亞，由於遇上天雨路滑，振朗於其中一個彎位跣胎炒車，Ben見狀馬上衝上前將其扶起！振朗炒車後，第一時間最擔心的竟是被媽媽知道，非常搞笑。

另外，二人亦於節目中進行「爆料大放送」，先是阿Ben自爆太太張寶兒媽咪不喜歡他騎電單車，之後振朗亦於Ben逼供下，開名大爆坐過其電單車的三名圈中「張女郎」。對於女性坐電單車尾，Ben認為：「坐得電單車尾嘅女仔，關係都係非比尋常。」不過當被追問「袁女郎」名單時，Ben卻拿外母作擋箭牌！談到今次首度正式合作，Ben坦言與振朗惺惺相惜：「好啱傾好啱玩，我哋有樣嘢好似，都係一步一步捱出嚟。」振朗則說：「佢平時畀人感覺唔係好講嘢，但其實佢都有好Funny一面。」