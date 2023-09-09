林鈺洧維護師妹王怡然：希望佢唔好驚受訪！

時裝設計師何國鉦創立的「亞洲新一代創意設計協會」為裁培年輕設計師出力，今日（9日）在會展舉行時裝設計比賽，多位好友捧場包括藝人朱晨麗、陳楨怡、孔德賢和名媛胡曦文等，而上屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）就擔任活動司儀，穿上超短熱褲的她與何國鉦一同受訪，他表示服裝並非他設計，擔心對方走光，透露原本邀請她行騷，因她未做過司儀，他和無綫都好擔心，故派出鄭衍峰做拍檔。Denice表示入行前做模特兒，自己第一個騷就是替何國鉦行婚紗騷：「當時未成年，我覺得第一次行騷畀咗佢，希望第一次做司儀都畀佢。」她表示已讀熟講稿，以前選美學識執生，相信可以大派用場，亦笑言可依賴一下拍檔。

提到應屆港姐是非多多，勝她一仗，她笑言：「贏我，好呀！都有留意新聞，佢哋仲細，好快會適應，我年紀大過佢哋，話題講多幾次，心理抒發吓就適應。」她跟應屆亞軍王怡然同樣受到父母負面新聞牽連，故感同身受，表示上一代的事不關仔女事，最緊要做好自己，認為小師妹當選港姐是一件最開心的事，應該好好享受大家的關注，收禮物也好開心。談到王怡然自爆出是非後一直不受訪避談，她維護師妹：「佢仲細，我就好鍾意見傳媒，不過唔知點解你哋次次都問是非，希望小師妹唔好驚。（建議佢受訪？）係，答完心情會好啲。」認為減壓的好方法就是做自己鍾意的事，吃自己喜歡的食物，約朋友傾談都有助轉移視線，有助減壓。至於有苦主要求褫奪亞軍寶座，她表示要交公司處理。