劉倩婷宣布卸任慧妍雅集會長　黎諾懿太太李潔瑩接棒

歷屆港姐組成的「慧妍雅集」今午（9日）於中環舉行義賣月餅活動，並公布本月開始，當了4年會長的劉倩婷宣布卸任，交由黎諾懿太太李潔瑩（Nicole）接棒出任會長之職。活動上成員唐麗球、何艷娟及岑杏賢等紛紛現身撐場，而本屆港姐莊子璇及王敏慈亦有亮相，與眾師姐大玩裝飾燈籠遊戲，場面熱鬧。

事後劉倩婷與Nicole齊齊受訪。前者就卸任一事不捨，不過覺得是時候花多點時間在照顧小朋友身上，而Nicole上任則獲老公支持，亦多謝一眾好姐妹給自己這個機會。問到會否擔心日後缺乏時間照顧家庭，她說：「唔會嘅，我哋有百幾個會員，唔係一個人嘅力量。（你都做4年？）梗係唔係啦，不停有新血可以接棒。（今年會有乜大型活動？）除咗呢個義賣外，我哋仲有慈善晚會，同埋好似嚟緊會去幼稚園，向低收入學童派發月餅。」

談到去屆港姐林鈺洧被指遭拒絕入會，反而本屆港姐莊子璇及王敏慈，今日卻獲「重點推介」站台，劉倩婷表示：「其實我都回應過，我哋冇特別收到佢（林鈺洧）嘅申請。（佢申請就會批？）我唔可以一個人答你，我哋有相關嘅程序，同埋要成個會審批，但如果收到佢嘅申請，我哋會好認真咁對待，最緊要有心做慈善工作。（今日連應屆港姐都嚟喎。）幾年冇試過，佢哋真係好支持。（應屆入得會未？）其實可以嘅，不過佢哋應該好忙，通常都等卸咗任先，得閒可以傾吓。（今屆亞軍王怡然好多新聞，網民話要褫奪佢嘅名銜，你哋點睇？）未了解同留意太多，唔作出評論住。」