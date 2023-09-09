【Bethの食卓】日本栗子周身寶

九月正踏入初秋，這個時節說要令日本人瘋狂的食物，肯定是栗子。它全身都是寶，貢獻一生，施展渾身解數。

栗子殼經常用於中醫上，具藥用療效，是化痰聖手。而栗子肉甘甜軟糯除了美味之餘，也起補腎益氣之功。不說不知著名作家老舍、徐志摩、張愛玲，無一不是栗子的愛好者，就連魯迅先生在日本留學時也鍾情於栗子羊羹。

栗子還對日本的現代化進程起着至關重要的作用，栗子樹做的木板十分耐用，且兼具耐水的特性，從江戶中期就一直被用來做屋頂、牆面、立柱等建築中的關鍵部位。不但能蓋房子，栗子樹還能修鐵路。深受人所認識的世界遺產白川鄉合掌村，就是用上栗子樹的木材建造而成。從1870年到1930年間，日本開通了27,000公里鐵路，期間大概砍伐了700萬棵栗子樹來製作軌枕。直到鋼筋混凝土的出現，栗子木枕才逐漸退出日本鐵路的歷史舞台。所以說，無論是在餐桌還是在工地，栗子確實有其妙用。

在日本，為甚麼糖炒栗子會被叫做「天津甘栗」？在中國糖炒栗子的歷史可以追溯到元朝，但這一吃法傳入日本卻是20世紀的事了。糖炒栗子之所以被稱作「天津甘栗」，據說是因為當時中國出產的栗子都是通過天津港的商船運抵日本的，這些由天津港送來的栗子和用糖稀炒製的做法，就因港口得名，統稱做「天津甘栗」了。而卡通片《龍珠》的「天津飯」也是由於同樣的原因而得名的。還有《IQ博士》內的栗頭老師、《蠟筆小新》入面小新最愛零食的天津栗子、叮噹百寶袋內也有個工具是提前延遲栗子等；日本人愛栗子的情度可見一斑。

此外，栗子富含多種維他命，葉酸含量更是蘋果和桃子的10倍以上，據說只要每天吃6至7棵日本栗子就能滿足一個成年人從維他命到礦物質和膳食纖維的需求，是人間「美食保健品」。而有栗子王國之稱的茨城縣，不論是栗子栽種面積、產量都傲居日本之冠，當中的笠間市更是縣內栗子種植面積最大的地區，是日本第一的栗子產地。笠間市在2021年為方便更多旅人朝聖而推出「笠間的栗子蒙布朗美食地圖」，讓一眾栗子控按圖索驥，一嘗道地美味。

值得一提的是日本人經常將栗子做甘露煮，即「和風」獨特烹調方法之一，能使得食材變得柔軟甘香。簡而言之，甘露煮就是食材加入糖水一起煮。首先把栗子殼和澀皮去淨，在清水裏浸泡去除雜質後，加白沙糖同煮，栗子和沙糖的比例大約是2比1；完成後放入瓶子裏享用即可。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問