張學友武漢巡唱展真功夫　神級記憶力不用提詞機

「歌神」張學友時隔5年，於9月8日假武漢舉行《張學友60+巡迴演唱會》，以三面舞台呈現挑戰未嘗試過的表現形式，甫開場，裸眼3D的海浪視覺效果，由平靜、澎湃到翻湧，將開場期待的情緒推至最高點，雨後雲中曙光初現，學友頭戴禮帽，身穿披風，隱身旭日光芒中，以天籟之聲拉開演唱會的序幕。

舞台上大螢幕初啟驚現四層樓高的樂手舞台，演唱會造型由知名美學大師奚仲文打造，此輪演唱會的特點為學友將精煉歌聲，與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，展現人聲、音樂、舞蹈三位一體。之後學友一身皮衣酷帥登場，波浪般的升降舞台與瞬息萬變的燈光效果，令人目不暇給。

當學友走上兩側舞台與樂迷近距離的演唱時，激起震場的歡呼與喝采，再送出武漢場驚喜彩蛋，個唱上首唱《情書》與《我真的受傷了》，當前奏響起，現場尖叫又合唱，武漢觀眾直呼：「太值了！」。學友與武漢現場觀眾互動，說到演唱會開場概念來自「等風雨經過」，立即清唱了一段後說：「我要回去好好把歌詞背熟，不要告訴周杰倫！」。

學友的記憶力堪稱一絕妙，除了演唱會沒有提詞機之外，現場一一唱名52位樂手老師，誠摯致上最高的謝意。除膾炙人口的眾多情歌外，又演唱兩首新歌《日出時讓街燈安睡》及《又十年》，encore時，學友選唱經典歌曲《李香蘭 》及《她來聽我的演唱會》，現場觀眾用手機燈點亮全場，最終以搖滾版《吻別〕台上台下熱力四射，為演唱會寫下完美的驚嘆。

《張學友60+巡迴演唱會》是不容錯過的演唱會，此次武漢場共演出6場，巡迴演唱會後續將在廣州、成都、寧波…等城市，敬請期待。演唱會的周邊商品，以經典黑白灰色系為主，兼具實用與紀念性，包括紀念T恤、托特包與棒球帽…等，武漢場搶鮮推出60+紀念外套。