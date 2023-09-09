【Zac玩Zac食】香港人嘅電影寶藏

電影是香港流行文化嘅重要組成部分，由70年代末新浪潮電影開始，一直取得輝煌成就。香港電影的成功，有賴台前幕後整個團隊的貢獻，幕後有一眾美術指導、服裝、道具及布景製作等多個單位嘅精英團隊支持，他們根據故事中嘅環境、背景、情節及人物，將劇本文字立體化，造出細膩逼真嘅布景和道具，以及設計切合角色的服裝造型，真正係「無中生有」，打造出電影中嘅世界。

香港電影美術學會舉辦嘅「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」，已經於9月4日完滿落幕！展覽集合了三年多的研究成果，超過200位電影同業及公司提供多方協助，係首個全面透視香港電影夢工場內美術設計及服裝造型展覽，透過一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，引領觀眾走入電影幕後世界，探視香港電影美術專業嘅建立過程；並認識香港電影文化的特質，電影工作者靈活變通嘅專業精神，以及兼容並蓄嘅創作特色，更製作咗由60位香港電影美術及服裝造型工作者嘅訪談文字，口述歷史計劃《築夢人》。

香港當年曾經有「東方荷里活」呢個稱號，世界各地嘅人士對這類型嘅展覽一定感興趣，當年沒有CG嘅香港電影製作，憑藉一班幕後團隊努力拚搏嘅精神，電影服裝同場景設計背後嘅思路同製作過程，絕對有條件成為「說好香港故事」嘅跨地域吸引力展覽館，希望香港政府唔好浪費呢啲香港人嘅寶藏，能夠將咁專業又有創意、內容既豐富又細緻，以及各種珍貴嘅展品，設置成一個恒常嘅博物館，紀錄及保存香港電影文化發展嘅重要資料。

Profile：Zacky Sun

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