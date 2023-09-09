阿Mo感恩黑雨仍得到治療　訂購上肢外骨骼機械鍛煉肌肉

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（9日）他發出第59封代禱信。

李盛林牧師表示望阿Mo大小排便的括約肌功能早日有反應。而院方已訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合EMG，Saebo及Theratrainer的治療，好讓加強阿Mo的上肢肌肉和神經接收的治療訓練。雖然日前香港遇上百年一遇的黑雨，市內環境非常惡劣，但住院的病人以及阿Mo仍是得到適切相關的物理治療，相當感恩。

內容如下：

（一）啟言（Mo)

1) 「59個星期的咬着牙筋顫抖中的耐力」：

(感恩)：漫長59週密集的治療操練，若不是信仰、家人、醫護、有心人的支持鼓勵同行，難以想像400多日一位年青人是怎樣每天咬緊牙筋的渡過。但感謝上帝的是雖然過程艱苦，卻是以正面積極的態度渡過了。

(禱告)：請繼續為…

a) 阿Mo每天可以帶著 輕省的心靈 面對各樣密集的復康治療禱告。

b) 大小排便的括約肌功能 早日有反應及盡早能自主控制禱告。

c) EMG 對 右手二頭肌 繼續有明顯的強化作用禱告。

d) 透過針炙(四肢、頭皮、腹部)能 繼續剌激大腦神經在感覺和活動上的反應，並同時調理身體各項機能禱告。

e) 晚上不因幫阿Mo四肢拉筋和轉換身體位置而影響睡眠質素 禱告。

2）「新的上肢外骨骼機械的付運」：

(感恩)：感謝院方安排，訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合EMG ，Saebo及Theratrainer的治療， 加強阿Mo 的上肢肌肉和神經接收的治療訓練 。

(禱告)：請為這套機械 早日能付運送抵，並到步後的測試和訓練成功禱告， 盼能深化和強化阿Mo 和其他有需要使用患者的復康。

3) 「雖百年一遇的黑雨仍充滿盼望」：

(感恩) ：前幾天雖然是百年一遇的黑雨，市內環境非常惡劣，但住院的病人包括阿Mo 仍是得到適切相關的物理治療。感謝神。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療變化想起」：自然宇宙有不同的運作/定律

i) 物理定律/秩序：物理現象，如熱漲冷縮。

ii) 生命定律/秩序：動植物及人類的生老病死。

iii) 道德定律/秩序：萬物之靈、超越人的本性。

iv) 拯救定律/秩序：上帝的心意，使人成為新造的人，先給人恩典和真理，而不是先刑罰與定罪，總是給人饒恕與新的機會。

在阿Mo的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救。