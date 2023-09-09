蔡思韵赴匈牙利參與影展　順道擦餐勁！

女星蔡思韵（Cecilia）近日以電影《燈火闌珊》主演身份，出席匈牙利布達佩斯電影展（The CineFest Miskolc Intetnational Film Festival），戲中講述香港具特色之一的霓虹燈故事，因而勾起當地記者、學生對香港的濃厚興趣，進一步向她詢問更多有關香港的事，令Cecilia成為推廣香港的代表。

對於首次來到匈牙利米什科爾茨（Miskolc）小鎮，Cecilia表示相當開心：「能以《燈》片主演身份參與今次盛事好興奮。問答環節中大家都十分好奇香港是個怎樣的地方，最有趣是活動完結後有班讀電影的學生興高采烈地問我『覺得香港跟匈牙利有甚麼不同』，在訪問環節中不少記者都問到『香港是個怎樣的城市』，因為我在戲飾演張艾嘉的女兒，又有不少母女之間的感情戲，他們都對於在香港會否因為空間問題，從而影響到家人之間的關係感到好奇。」更指望將香港的故事帶到世界角落。

她亦趁此行忙裏偷閑於布達佩斯玩了2天，她笑言：「有嘗試許多匈牙利的美食、去了不少景點打卡，最開心是這裏的雪糕非常美味，基本上每日都會食一杯，天氣和空氣都令我感到很舒服，希望有機會再來遊玩。」