「隱藏版靚女主持」李賢黑雨下浪漫邂逅　成身濕晒獲靚仔朋友收留

曾主持ViuTV真人騷《學神出沒注意》嘅女星李賢（Leanne），外貌甜美兼有住D Cup苗條好身材嘅佢，更被網友封為「隱藏版靚女主持」。而日前受極端情況影響，香港各區都傳出唔少水浸災情，喺尖沙咀出席活動嘅李賢更係有家歸不得之餘，原本悉心打扮嘅晚宴Look更係淪為「落湯雞」。

晚宴結束遇上黑雨嘅李賢，雖然成功加150蚊貼士截到的士，不過返屋企嘅路上就困難重重，塞車塞到悶嘅佢亦忍唔住喺社交網分享同司機嘅對話：「師傅，你我今晚喺呢個狂風雷暴之下相遇，都係一場緣分。」司機亦回道：「我衰貪心，貪你$150貼士。」而為咗避免比司機哥哥趕落車嘅李賢，更即刻賣口乖道：「千祈唔好咁諗，唔係你貪心，係你帶咗個返屋企嘅希望畀我！」雖然氹得司機哥哥心花怒放，不過兜兜轉轉2個鐘後，李賢最後都係落得返唔到屋企嘅下場，而司機哥哥亦將佢送咗去朋友屋企。

不過，李賢即使再黑仔，都勝在有朋友可以依靠，最後放棄返屋企去咗朋友度借宿嘅佢，更係「畫」鋒一轉，喺社交網晒出自己借宿靚仔髮型師嘅背影相，而對方亦相當體貼咁準備好毛巾、暖水袋比佢之餘，仲好似韓劇咁幫佢吹頭髮，認真浪漫滿屋。而最後，李賢亦喺社交網晒出自己疑似着住對方件白Tee離開嘅背影，並寫道：「掛住影相唔幫拖，帽都吹甩！」