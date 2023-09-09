Ian襲機場自彈自唱　點名讚《聲夢2》任暟晴

男團MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）今日（9日）出席了在機場舉辦的預錄節目。原定於昨日（8日）舉行的節目因受到黑色暴雨警告而延期一天，然而這並未減少粉絲們的熱情，仍有大批人群聚集在機場內，期待一睹Ian的風采。

在節目中，Ian自彈自唱並與眾多粉絲互動，場面一度十分熱鬧。 外界有傳言指Ian最近勤力推出新歌，是為了延續去年在叱咤頒獎典禮上獲得的「叱咤樂壇唱作人銅獎」的成績，爭取今年的金獎。對此，Ian澄清道：「唔係想攞金獎，只係因為想唱多啲歌畀大家聽，自己都仲有好多Ｄemo未出，而且如果仲好似之前咁一年一隻隻單曲咁出，大家可能未必聽得晒。」他表示自己每年至少會寫十多首歌曲，同時正在計劃擴充自己的歌單，為明年的演唱會做準備。他坦言非常希望能參加一年一度的樂壇盛事「叱咤」，但由於時間與演唱會綵排衝突，目前還不能確定能否出席，需要根據公司的安排而定。Ian同時也澄清了關於他、Jer和姜濤合體演出的傳言，表示純屬誤傳，他並不知情，笑言：「有唔怕通知我。」他表示一直都很希望能與不同的音樂人合作，認為與不同的人合作可以學到很多東西。提及在社交平台上點讚「聲夢小花」任暟晴翻唱他的歌曲《鯨落》，他表示純粹從音樂的角度出發欣賞她的演唱。

Ian又指受到疫情的影響，他已經很長時間沒有去旅行了，他真的非常想飛出去旅行，因為旅行有助於清理思緒，對於創作有所幫助。他透露下一次他想去的地方是瑞士，但目前還不清楚個人演出的時間，他估計可能會在明年的暑假舉行。