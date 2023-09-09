謝安琪女兒暑假拍廣告　有6位數字酬勞

歌手謝安琪、ANSONBEAN 、章尾而、樂隊The Hertz、藝人陳安立等今晚出席時裝設計比賽，謝安琪透露早前舉家去澳洲旅行，此行主要為現年16歲的大仔張瞻搵大學，張瞻心儀墨爾本幾間大學，因為當地大學非常著重學生運動興趣，而張瞻本身嗜好多多，熱愛踢足球、排球、籃球、單車和跑步，之前更是港隊青年軍，也教過成人足球，個性活躍好動。問她會否不捨得放手？她直言不捨得：「我會喊㗎！佢咁大個仔，我都冇同佢分開過，從未鬧過佢，會同佢傾偈，佢係我最好朋友。」但她認同若父母經常在身邊，兒子便不會長大，心目中兒子仍然很細，好純潔。她表示今次澳洲行由老公張繼聰安排，帶同妹妹一家四口參加大學的開放日，感覺好Warm。「爸爸未必捨得妹妹留學，就好似我唔捨得大仔留學一樣。」

另外，提到現年6歲的妹妹張靖近日成為廣告寵兒，暑假期間拍了多個廣告，有6位數字收入。她表示女兒受父母藝人影響，享受拍攝過程，她大讚女兒夠醒目，懂得聽導演指令，拍完又會回帶重看，問到女兒是否有意入行？「佢未有概念，不過鍾意影靚相，有興趣表演及跳舞，我會支持佢，為佢加油打氣。」笑言有女兒接捧，自己可以發展自己的興趣。