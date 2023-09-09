白田舞　三刀流神級Body

每個人最多可以拎住兩把武器去戰鬥，所以日本武術界就出現使用雙刀嘅流派。不過日本寫真界卻有位被稱為「三刀派」嘅女優，佢就係白田舞，到底佢點三刀法呢？

曲線誘人

正所謂針無兩頭利，喺日本寫真界當中有好多女優一係得對巨乳，一係只靠個巨躉搵食，好少話有齊晒上述優點，就算擁有兩個優點嘅女優亦唔多，而白田舞就係其中一個，佢更被稱為「三刀流」美人，意思即係話佢再多一個優點添！

呢位美人兒青春可愛，五官標緻猶如洋娃娃，身材更係曲線誘人，上圍對F奶堅挺圓潤，屁股亦上翹豐隆，加埋纖幼嘅小蠻腰，擁有如此完美胴體，難怪被封為「神級Body」之餘，仲有「「三刀流」之稱，原因正係其胸部、腰部同臀部都咁誘人咁吸睛！

動漫狂迷

白田舞除咗係寫真女優，亦係一位人氣Cosplayer，更加喺「青年冠軍Cosplay女王2020」當中獲得優秀獎，自此之後，佢成為唔少大型動漫活動以及遊戲展嘅表演常客，仲吸引到好多龍友、動漫迷成為佢嘅粉絲，令佢嘅數碼寫真集經常搶佔到銷量排行榜第一位。

講到動漫，舞妹本身都係因為自己係動漫狂迷，所以至投身到Cosplayer行列。喺訪問當中，佢表示自己好鍾意《刃牙》呢部動漫作品，仲話希望可以同花山薰呢位喺作品當中出現嘅大隻佬猛男一齊喎！大隻佬有咩好呀！揀小弟呢啲肥仔都好有安全感㗎！

Profile

出生日期：9月7日

身高：5呎2吋

三圍：36F-23-35

白田舞好波又大方，絕對唔會吝嗇晒好身材，從其社交網當中就可以睇到佢好多性感寫真，同時亦可以留意到佢嘅最新工作情報，千祈唔好錯過喇！