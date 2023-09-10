【是日通勝】

農曆七月廿六

癸卯年 辛酉月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：會友、入學、嫁娶

忌：交易、動土、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、26、40

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

金牛座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

雙子座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

巨蟹座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

獅子座：判斷力弱，做事粗心，容易招致金錢損失。

處女座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

天秤座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天蠍座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

人馬座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

山羊座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

水瓶座：好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

雙魚座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 人緣好

（跌）牛 精神差

鼠：外出要盡量控制脾氣，以免惹禍上身。

牛：是日沖煞，精神萎靡，做事提不起勁。

虎：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

兔：眉精眼企，能攻善守，謀事一帆風順。

龍：生活不如意，到公園散步可緩解壓力。

蛇：正財運好轉，之前的付出迎來收成期。

馬：偏財旺，投資可小試牛刀，易有斬獲。

羊：趁運氣好快處理該做的事，不宜再拖。

猴：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

雞：時來運到，無論做甚麼都有滿意效果。

狗：有可能丟失重要物品，必須妥善保管。

豬：人緣好，利拓展人脈，易獲朋友信賴。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

運程不順多波折？可能跟名字有關

俗語有云：「不怕生錯命，就怕起錯名。」姓名學不僅可以推導出人生的吉凶禍福，還可以通過「命名」和「改名」來改變人的後天運氣。有的名字不好，輕者病傷，家中不順，身體不好，重者諸事不順，行事多波折。以下一起看看甚麼名字容易導致人的運程不順吧！

1.姓名三才間有衝突

姓名學中的三才配置對起名很重要，三才配置指的是天格、人格、地格，其中天格是由姓氏決定的，也是先天不能改變；人格代表自己，人格的吉凶，對人的發展影響很大；地格和人格有密切關係，主要影響人的家庭運、婚姻運。假如三才之間的五行相剋，就會影響人的運勢，從而出現奔波勞累、多有挫折、行事不順的影響。

2.姓名有不好的諧音

所謂「名不正則言不順，言不順則事不成。」姓名不僅是代表一個人的符號，還具有極強的資訊誘導力。一個好的名字，能夠改變人的性格、運程等等，相反，名字有不好的諧音或寓意，就會對人的事業、健康、婚姻與人際關係帶來不好的影響。

3.姓名五格數理為凶

五格是指天格、地格、人格、外格、總格。這些數理有吉有凶，假如姓名五格的數理凶數多，吉數少，其人的運勢自然多波折。不過，單純的五格數理評分意義不大，姓名需要配合本人的時辰八字，結合先天五行喜忌和吉祥數理格來推算人的各方面運勢。