星玄︱梁敏巧加國誤闖「消失的展覽廳」　頭部麻痹遇怪事

9月10日係國際祖父母節，今日亦都係農曆七月廿六，適宜會友、入學、嫁娶，最旺生肖係豬，屬豬嘅朋友人緣好，有利拓展人脈，容易得到朋友信賴。「東張女神」梁敏巧就係屬豬，出名以性感貼身小背心做採訪嘅佢，早排突然喺社交網留言話，「如果我離開咗《東張西望》，你哋會唔捨得我嗎？」搞到班粉絲個心離一離，以為女神唔做「東張」，其實佢只係暫別幾個禮拜，去加拿大溫哥華參加朋友嘅婚禮順便旅行啫。日前梁敏巧終於歸隊，繼續着上招牌小背心喺《東張西望》做訪問，難怪網民大呼「女神返來了」。今日你人緣好，回歸「東張」一定吸納到更多觀眾捧你場。

梁敏巧去到加拿大都不忘更新近況，除咗有小背心同晒長腿，仲分享咗幾張床照，令人充滿遐想。另外佢亦都分享咗喺加國遇到嘅兩件怪事，第一件事係佢有幾日住Airbnb，其中一日好攰攤咗喺床，矇曨間聽到耳邊，有類似手指甲刮床頭櫃的聲音，佢就好溫柔咁講：「不要玩了，我很累，給我休息好嗎？」之後再聽唔到呢種聲音。第二件事係梁敏巧同班朋友參觀軍事博物館，同行嘅一位朋友同佢講，其中一個展覽廳展出一班軍人嘅衣服、軍事裝備、相片同事迹，踏入展覽廳時頭痛到飛起，腳步好沉重，叫梁敏巧入去睇吓有冇感覺。不過梁敏巧搵咗好耐，都搵唔到朋友口中所講嘅展覽廳，好似消失咗一樣，但係喺搵路途中，突然感覺到背脊起晒雞皮，有陣寒風吹住佢背脊，頸部開始麻痹延伸至右面頭頂，佢就知道「展覽廳」就喺呢度啦，相當奇怪。

今日嘅幸運星係處女座，運氣勝人一籌，識得感恩知足，心情會更加好。「雞排妹」鄭家純就係處女座，近年佢成為女強人，創立自家情趣品牌，上個月仲出席《台北國際成人展》，請嚟退役嘅AV混血女優蘿拉，兩個人仲喺現場開箱「純愛杯」，引嚟極大回響。之後「雞排妹」仲拍咗性感宣傳片，推廣「深夜練愛課」線上課程，不過網民就似乎唔Buy，話佢物化女性，佢就話唔係着內衣就代表物化，點解唔講有露點嘅男性，呢番高EQ回應嬴得網民掌聲，今日你運氣咁好，加上靚女高EQ，冇嘢可以難倒你。另外天秤座會有意中人出現，只要放膽表白，就有望迎來好姻緣。