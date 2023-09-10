泳兒唔羨慕Gin Lee　放低就有新開始

英皇歌手泳兒推出新歌《一了百了》，日前她接受專訪時指歌曲靈感來自日本歌姬中島美嘉的《曾經我也想過一了百了》，因雙方有過相似的經歷：「我睇過佢一篇訪問，話唱呢首歌係因為患有耳疾，唔可以好正常咁聽到聲音，但佢好堅持要唱歌，正如我都試過把聲出咗問題，悲傷咁諗過唱歌事業係咪要一了百了。」

不過她強調新歌並不悲觀，反而充滿正能量，跟唱片公司開會傾時，就構思將負面變成正面，並有了全新詮釋：「就係喺人生裏面只要放低一樣嘢，繼續潛行，就會得到一百樣嘢，簡單啲就將1蚊變成100蚊。」她覺得可套用在任何事上，包括愛情：「有啲人放唔低一個人就唔會有新開始。」問是否最適合送給剛斷6年情的師姐蔡卓妍？她即避談：「好多人都apply到，唔只係愛情，事業都係。」她又比喻年初自己獲「叱咤女歌手」銀獎一事，指踏入今年所有往績亦歸零：「所有歌都係重新開始，冇得將去年成績帶落今年成績，對我嚟講一了百了係我嘅人生座右銘。」

「我都好多資源」

至於可覺得公司資源全落在新加盟的Gin Lee身上？泳兒豁達地說：「人比人，比死人，永遠都有人多資源過自己，其實我都好多資源，永遠用羨慕嘅心情去睇其他人，只會令自己好唔開心，所以都要放低。」

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