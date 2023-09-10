東方日報C2：周杰倫傳被困受傷　引發心跳異常

台灣天王周杰倫驚傳在內地巡唱中因發生機械故障，被困在焗熱的旋轉鐵球內逾20分鐘後，出現無法呼吸、嘔吐、腿部受傷、走路不穩外，連跳舞環節也要取消，巡唱要一度中止，狀況令人擔心，「#周杰倫演唱會受傷#」話題登上熱搜榜首，更傳他疑患「幽閉恐懼症」有關。

周杰倫（Jay）今年5月完成香港站巡唱後，6月起即展開內地巡唱吸金之旅！之前海口及呼和浩特站共8場均場場爆滿，順利完成，但前晚假天津站的第2場《2023嘉年華世界巡迴演唱會》傳出現突發性機械失靈事故。網民於內地社交網瘋傳Jay出事畫面，見被困在旋轉鐵球道具內長達20多分鐘後的他，坐在台上垂着頭，表情狀甚痛苦，似全身乏力，要用手臂撐着膝頭，一副快不支暈倒的模樣，全場觀眾嘩然，而大螢幕出現「請大家稍待片刻，我們馬上重新開始」的字幕。

由於巡唱鮮有出現「暫停」狀況，在場歌迷議論紛紛，有傳Jay因被困密封的旋轉鐵球，在又熱又焗的情況下，結果疑心臟不適，一度呼吸困難，更曾在後台嘔吐，亦傳他跌倒致腿部受傷，影響步行外，連跳舞環節要臨時取消。有網民揣測他患「幽閉恐懼症」，故受驚後才出現不適狀況。不過，身經百戰的Jay最終克服困難繼續演唱，為彌補巡唱一度中斷，他在點歌環節中「賣大包」，讓歌迷多點幾首歌。

解畫：純粹太緊張

完騷後，Jay透過經理人公司於凌晨發聲明交代事件，澄清沒有受傷，指身體沒有問題，更「還原」他當時的狀況，指全因心情激動所致：「我前面的心跳非常地快！有時候快到自己無法控制。我就覺得前面這些狀況一定要好好彌補你們一下。很少在開場的時候突然中斷，因為前面非常的不舒服，不過聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來。不知道是因為緊張的關係、還是怎麽了？是來到天津太緊張了嗎？所以你們的反應對我來說非常的重要！慢慢的、心跳又慢慢回復。感覺又回到正常了！」其經理人公司更針對Jay被困在旋轉鐵球一事，指「子虛烏有」，也與主辦方無關。

而一連4場的天津站巡唱，昨晚如期舉行第3場，月底則會移師太原、10月飛抵上海，兩站各開4場。之後到明年5月繼續內地巡唱，分別到福州、鄭州、衢州、成都、南京、重慶、南寧、西安及昆明等，總之長唱長有。

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