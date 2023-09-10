松岡唔認係拜金女　無辜被騙去飯局

憑33D「蜜桃胸」而響朵的日模松岡李那年前跟林德信傳相戀後，其登場的緋聞男友全是「有米一族」，令外界認定她貪慕虛榮，日前接受專訪時，對於被標籤為「拜金女」，一向脾氣好的她也面露不悅之色：「出面啲人覺得我係貪錢壞女人，其實我冇囉，識朋友唔會理人哋有冇錢，我唔使去飯局，同朋友出外食飯都係AA制，不過如果朋友係男仔，都會尊重佢有Gentleman風度，畀佢請客。」又指出身雖不是千金小姐，但自問「養得起自己有餘」，母親在日本營商，而自己亦營經網店，多年來在網上開賣營養補充劑，更做出高營業額，自信生活上毋須依靠別人。

她又指在眾多緋聞中覺得最離譜是遭「暗抽」，但所指並非被博懵，而是被蹭熱度：「有位做生意嘅朋友請我食飯，點知就有報道話我去有錢男人飯局，其實嗰次係成班人一齊食，但就只影我同嗰個男性朋友。」問到可感覺被出賣？她卻謂沒有嬲或鬧對方，只是其聯絡人名單，對方被列入黑名單。

問可曾和林德信拍過拖？一向有問必答的松岡竟然一反常態笑而不語，不過問到可曾跟圈中人拍拖，她承認曾發展過地下情半年，對方是在工作中認識的南韓藝人，但身份要保密：「我同佢去咗旅行，不過因為佢要當兵，所以分咗手。」