MIRROR成員陳卓賢推出新作拆解歌名歌詞意思

男團MIRROR人氣成員Ian(陳卓賢)推出新作《仍在》，成為今年他的第4首新作，雖然頻頻出歌，但卻不減創作靈感，Ian繼續作曲，MV則找來麥曦茵導演操刀，為畫面添上不一樣的電影感。談到創作該曲時，Ian想以兩個字貫穿旋律的同時，亦帶出歌曲的故事，故請來作詞人Oscar幫忙構思，結果二人度出「無奈」這個主題，Ian表示：「如果用愛情角度去睇，想講嘅就係即使兩個人相愛，但礙於現實兩個人未能一齊走落去，但其實愛情以外都會有現實與理想抗衡嘅情況，例如興趣係唱歌，都要衡量興趣同點樣維持生活，但最後卻被現實擊敗嘅無奈。」

Ian更指曲名其實有雙重意思：「人與人之間嘅關係，好多時都係一啲微細行為、動作而展開，而呢首歌就係用『仍在』呢兩個字作為故事嘅主軸，呢兩個字有依然喺度嘅意思，係我對某啲人與事嘅期望，另外『仍』字有凝固嘅意思，以帶出兩個人之間嘅回憶凝結咗喺過去嘅日子，因為我哋再冇之後嘅事，只能回味過去經歷過嘅事。」而《仍在》之後，Ian亦未有停下來，還將趕及年底前推出第5首作品，更預告將會是不一樣的作品，但是否跳唱則大賣關子。