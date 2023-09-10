【心理測驗】茫茫沙漠　找尋內心答案

每個人都可以有好多面，性格之多變有時連自己都無法看透，想找尋內心的自己可能靠下意識的一個選擇反而更為真實。網上就流傳一道可以測出真實性格的心理測驗題，測過的人都話準，不如來一試究竟啦。

【問題】

試想像，你在沙漠之中走了一天，又累又喝，這時你面前出現了以下5款飲品，若只能選擇一杯，你會選擇哪一種？

A.茶

B.咖啡

C.汽水

D.果汁

E.牛奶

【結果分析】

A.個性獨立

在別人的眼中，你是一個成熟而穩重的人，因為你的身上總伴著沉穩、內斂的氣質。而事實上，相比於熱鬧的場景，你更享受一個人的時光。與此同時，你亦習慣壓抑自己的情緒，不會向他人表達自己的想法，是一個忍耐力及包容度很高的人。

B.工作至上

在你的生活裡，似乎只有工作可以令你獲得成就感。因此即使繁忙的工作令你感到極大的壓力和焦慮，你都樂此不疲，也令你對生活的其他事情提不起興趣，甚至忽略了在身邊默默支持你的人，很少時間陪伴自己的家人。

C.不受約束

你不喜歡被世上的條條框框所束縛，認為沒有甚麼事情是不可改變的，追求刺激及潮流，嚮往自由又不拘小節，因此不會對別人有過高的要求。雖然腦子裡有很多想法，但缺乏耐性，又容易退縮，很難堅持下去。

D.好奇心重

愛冒險及挑戰的你對所有的事情都有著好奇心，喜歡嘗試不同的事物，但欠缺自己的目標及主見，很容易受他人影響。你樂於與別人分享自己的事情，對他人沒有防備心，性格感性但幼稚，容易因為一些小事而糾結，忽略了大局。

E.保有童真

單純的你從骨子裡就還是小孩的感覺，情緒起伏大，不擅長隱藏情緒，高興與難過都放在臉上，但不太記仇。平日裡，興趣很廣，但容易3分鐘熱度，很難長時間專注一樣事情，內心缺乏安全感，不輕易依賴別人。