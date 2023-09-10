【營事檔案】蔬菜厚蛋燒

早餐除了烚蛋、煎大陽蛋外，有沒有想過可以加入蔬菜煎成厚蛋燒？不但十分簡單而且一鑊到位，免卻了清洗很多廚具的煩惱。這是一道以蔬菜和蛋為主要成分的料理，特色在於將蛋白和蛋黃分開煎，令外觀更吸引。而已添加了蔬菜粒可簡單地增加了營養價值和口感，又可以避免小朋友不愛進食蔬菜的問題。

十字花科蔬菜家族益處多多

西蘭花是十字花科蔬菜的一種，這些蔬菜大多數在花朵中心有四片花瓣呈十字形排列，因此得名。椰菜花、羽衣甘藍、白菜、椰菜等都屬十字花科蔬菜，它們都含有膳食纖維、維他命K、維他命A和抗氧化物質等等，對於免疫系統的正常運作、膠原蛋白的合成和抗氧化都非常重要。

雞蛋變幻莫測

雞蛋是一種營養價值豐富的食物，它富含優質的蛋白質，可有助組織修復、生長和維持正常的免疫功能。此外，雞蛋還是維他命 B12、維他命 D、鈣和鐵的良好來源。雞蛋十分萬變，在不同的菜式中都會見到雞蛋的存在，由最簡單的煎蛋、烚蛋，到蛋花湯、蛋羹，以至蛋糕和麵包中都會發現雞蛋。在烘焙中雞蛋是一個重要的角色，可以增添蛋糕和麵包的香氣、結構和質地的穩定性。

蔬菜厚蛋燒

材料：

雞蛋 2隻

西蘭花 1/8棵

紅蘿蔔 半根

調味料：

茄汁 適量

做法：

1) 蛋白及蛋黃分閞，西蘭花、紅蘿蔔切碎備用

2) 蛋白加入西蘭花、紅蘿蔔碎及適量水拌勻

3) 蛋黃加入適量水拌勻

4) 燒熱鑊，將蛋白煎熟後卷起

5) 加入蛋黃再卷起，切件後加上茄汁，完成

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。