王力宏小巨蛋「復出騷」爆場　引黑人范范現身

台灣歌手王力宏第5度攻蛋，在台北小巨蛋舉行一連兩日的「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會昨晚（9日）開鑼，現場座無虛席，除了王力宏父母外，也有不少圈中好友捧場，當中包括神隱多時、被大牙指控性騷擾的陳建州（黑人），他與太太范瑋琪一前一後而坐，期間不時與坐在身旁的友人有說有笑，乎似心情未受官司影響。而張惠妹、蕭亞軒、潘瑋柏、林志玲及陶喆等也有送上花籃祝賀。

再度在北台開騷，王力宏感觸良多，他以「終於回到家了」來形容，並感性表示：「台北是所有夢想開始的地方，也是我出道的地方，我們在台北小巨蛋真的是有許多許多的回憶。」當他唱畢《你不在》時更忍不住哽咽說：「有些人走着走着就不見了，謝謝你們一直都在。」他又提到與前妻李靚蕾的風波，坦言：「最近發生的事，你們知道的比我還要多，我做過甚麼，連我自己也是看新聞才知道。真相不是那麼重要，流量最重要，我終於明白了人生是一個競技場。」他稱樂迷是他的勇氣，會為了愛他的人繼續奮鬥。當他唱完《Kiss Goodbye》後突然雙膝下跪，並雙手貼地，以五體投地的姿態多謝到場的朋友及歌迷：「我要謝謝這麼多朋友來到現場，謝謝大家捧場，真是非常大的鼓勵。」

另外，王力宏將《不要害怕）作出改編，這首歌是他在低潮時常聽的歌，他為演唱會而加入一段「祈禱文」：「當你跌到谷底，有人背叛你的時候。當你無所適從，背負重擔的時候。當你有理說不清的時候，當你走在死蔭幽谷，當你沒有做甚麼，但做甚麼都不對的時候。當你選擇活下去的時候，當你決定原諒傷害你的人的時候，當你祝福他，幫他禱告的時候，當你轉向上帝，不動搖的時候，當你赤手空拳也要戰鬥，當你決定成為競技場的人的時候。」

此外，王力宏個唱主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬受訪時自言王力宏壓力很大：「我是他的話我真的會很想死，壓力大到很想死。」當問到王力宏綵排時有否哭過？她稱：「我以為他滿堅強，偶爾脆弱，我沒有真的看到，但私下掉眼淚一定會有的。」據指王力宏綵排時唱到《落葉歸根》一度哽咽。