威尼斯電影節︱愛瑪史東新片《Poor Things》奪金獅獎（附得獎表）

《第80屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨閉幕，由希臘導演Yorgos Lanthimos執導、美國女星愛瑪史東（Emma Stone）主演的《科學怪人》（Frankenstein）改編電影《Poor Things》奪得最高榮譽金獅獎，愛瑪由於美國演員罷工未有出席，Yorgos致詞時將獎獻給愛瑪表示：「呢套戲如果冇咗愛瑪史東係唔會存在，套戲鏡頭前鏡頭後都係關於佢。」

日本導演濱口竜介憑《Evil Does Not Exist》奪得等同亞軍的評審團大獎，他與片中男星大美賀均齊齊領獎。美國新星Cailee Spaeny憑「貓王嫂」普麗西拉（Priscilla Presley）傳記片《Priscilla》奪得最佳女主角，而美國男星彼得沙士格（Peter Sarsgaard）則憑《Memory》奪得最佳男主角。

【第80屆威尼斯電影節得獎名單】

金獅獎：Yorgos Lanthimos《Poor Things》

評審團大獎銀獅獎：濱口竜介《Evil Does Not Exist》

評審團特別獎銀獅獎：Agnieszka Holland《Green Border》

最佳導演銀獅獎：Matteo Garrone《Io Capitano》

最佳男主角銀獅獎：彼得沙士格《Memory》

最佳女主角銀獅獎：Cailee Spaeny《Priscilla》

最佳劇本銀獅獎：Pablo Larrain & Guillermo Calderón《El Conde》

最佳新人：Seydou Sarr《Io Capitano》