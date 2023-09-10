精選主題盛宴　爆發菇香茶韻

雖然話現時很多食材都可四季供應，但想品嘗食物最鮮最好吃的時候，不時不食最重要。這個9月，雲南的菇菌正合時宜，有高級中菜廳推出限定的菇菌盛宴，為餐桌帶來與別不同的芳香。與此同時，吃中菜大家最愛配茶，有餐廳引入高質普洱，又或以茶入饌，同樣帶來清新的香氣。

雞樅菌燉冬瓜盅

雲南菇菌有不同種類，配不同食材會有火花。香港君悅酒店高級中菜廳港灣壹號於現時至9月尾推出多款由中菜行政總廚陳漢章師傅設計的時令菜式。有豐厚肉質的野生雞樅菌，加燒鴨和海鮮等燉煮迷你冬瓜盅，鮮甜又解渴。矜貴的野生松茸，變成海鹽鮮松茸煎北海道帶子。至於碧玉野菌醬燒南非吉品乾鮑魚，味道香濃，吃前可先配一杯和養生品牌合作設計的玫瑰接骨木花茶，自然更健康。另外，餐廳今年推出3款月餅禮盒，精品月餅禮盒內更有首次推出的海鹽柚子奶黃月餅。選購5盒或以上，會有7折優惠。

菇菌配黃酒

雲南菇菌配中式烈酒，提升滋味。中環卅二公館精心於9月19日晚推出限定的「雲南野生菌 古越龍山宴」，客人先以特及黑魚籽雪燕棧打開味蕾，緊接就有鮮百合杞子拌竹毛肚、黑椒和牛野菌酥、鮮鮑魚松茸竹笙燉椰皇、菌汁魚腐釀羊肚菌、黃牛肝菌皺皮椒炒雲南土豬肉、煙熏臘肉香辣虎蝦球等菜式，最後以牛肝菌榛子慕絲配松露雪糕作結。品嘗菜式時，會配限定香菌雞尾酒和不同年份的黃酒，令整個品味過程更加吸引。

茶酒入饌

吃飯時配茶湯或美酒外，香港瑞吉酒店米芝蓮二星「潤」中菜廳推出全新茶韻醇香時令餐單，分別以不同茶湯和美酒設計菜式。當中包括梅酒鮮鮑伴話梅淮山、紅酒汁中式牛柳和冧酒栗子布甸，以茶入饌就有抹茶芝士脆蟹盒、王露金菜燜釀關東遼參，以及選用普洱和陳皮等製作的茶香檸檬脆肉排，讓客人對茶和酒有另一番品味。

特色普洱

去飲茶，最常點選一壼普洱，醇厚消滯。荃灣西如心酒店中菜廳「如」茶藝師吳志泉引入了2款特別的普洱春茶，有茶后之稱的易武春普洱，茶湯明黃透膏，入口柔和順滑而有清新花香，餘韻回甘清甜，用來配清淡點心和海鮮等最好不過。另一款2023年冰島普洱青餅，來自雲南冰島野生茶區，茶湯鮮亮清澈、香氣柔和，入口帶微苦而回甘生津，餘韻猶長，適合配乳豬或焗南非鮑魚酥等美食，令人回味。