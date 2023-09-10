吳大強冇生銹做百幾下掌上壓冇問題：阿仔都做唔過我！

因《中年好聲音》而為人熟悉的吳大強（71歲）今日（10日）作為嘉賓出席於深水埗有關「腎」健康的活動，更現場獻唱相關廣告歌與觀眾互動，贏得現場觀眾不少掌聲。

吳大強坦言自己有血壓高的情況，並一直都有定期去做身體檢查。不過，由於家中有完善的健身器材，並且偶爾會去跑步，持續運動使得他的血壓狀況保持在理想範圍內。目前，他的身體狀況良好，沒有出現甚麼大問題。更笑言：「我起碼可以做百幾下掌上壓，阿仔都做唔過我！」

提及《中年好聲音2》，作為前參賽者的吳大強當然都有捧場，他說：「我尋晚睇到凌晨兩點。」他亦表示從「聲色藝」三方去評審，自己是看好古卓文和鍾維（Victoria）。又指今屆的水平高和平均，對參賽者們讚不絕口。

另外關於拍戲，吳大強表示唱歌是他的專長，一直以來都是他的主要領域。由於年紀漸長，他可能沒有太多精力去擔任主演劇集的角色，但如果有好的劇本和角色出現，他仍然願意嘗試，他對於新的挑戰和表演機會持開放態度：「如果要演我希望可以挑戰演奸角（點解呢？）因為演奸角好考驗演技，而且都想多方面嘗試唔同嘅嘢，希望個仔（吳偉豪）都一樣可以多方面發展。」