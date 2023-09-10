過癮創意菜　食咗先知係咩嚟！

識食嘴刁的香港人，幾乎吃遍世界各地的高質食材和菜系，對食的要求愈來愈高，色香味俱全是基本要求，現時還要夠好玩！有大廚以大膽創意，以不同食材拼配出造型獨特的菜式，有時單憑外形和菜名來估，真係唔知咩味道，成功挑起客人的好奇心，客人不妨邊食邊估，考考自己的味蕾和飲食知識。

和老夫子玩麻雀

美味的食物被喻為食得的藝術，當菜式遇上創意藝術品，隨時擦出火花。中環現代創意中菜廳Bo Innovation由有「廚魔」之稱的梁經倫師傅（Alvin）主理，他的菜式設計一向大膽前衞，適逢餐廳20周年，餐廳推出10道菜的「嘗藝亞洲」菜單（需預訂），菜式從各式膾炙人口的作品或藝術家吸取靈感啟發，再加上新奇有趣的創意拼配食材和造型，讓客人將一道道藝術品吃落肚。

這個創意亞洲美食之旅，先由韓滉名作「五牛」打開序幕，率先出場的四牛，不單有牛骨膸、牛脂和大良牛乳，還玩「食字」加入牛肝菌、蝸牛和牛油果等打造４款特色小點。至於「第五牛」，就變成攪鬼即食麵造型的高級牛肉清湯麵，並於第9道菜推出，首尾呼應。有看經典漫畫系列「老夫子」的粉絲，就會想到老夫子、大番薯和秦先生打麻雀的情節，故此師傅特別為大家打造一隻帶子蘆筍凍批「麻雀」，祝各位大殺三方。

很多藝術作品，都會以湖泊景致、水中動植物作主題。「金魚」集合了不同風味的炙金線鯛和柑橘鮟鱇魚肝，另外，港式咖喱九肚魚配炸九肚魚骨一起品嘗，香脆又惹味。要數亞洲著名畫壇大師，豈能缺少張大千？師傅用雪蟹、蓮葉、荷葉和蓮藕粉等堆砌的一道「秘水芙蓉」，配酸爽蓮花醋，湖上繁花景致頓時數入眼底。齊白石擅長畫蝦和荔枝，水墨畫風格的「三蝦圖」，法國水晶藍蝦刺身配炸蝦腳，再加點黑色魚子醬油，蝦隻在碟上活靈活現。另一道「荔枝藍」，幾可亂真的荔枝雪糕呈現眼前，再加點薄荷葉，感覺更像真。

進化版北歐菜

提到北歐菜式，大家想到是健康沙律、酸爽醃漬物和清新海鮮等美食，灣仔的新北歐料理現代小館aera合夥人兼總廚Chevalier Yau對北歐飲食及烹調風格深入了解，他指北歐菜有很多出名餐廳，富創意的名廚打造不拘一格的新派菜式，食材配搭和造型可天馬行空，如在丹麥曾得米芝蓮三星的Noma便是代表。Chevalier以北歐菜愛用本地食材，以及擅長醃漬、煙熏、風乾和發酵等烹調技巧作概念，加上自己創意打造出進化版的北歐風10道菜嘗味套餐。（需預訂）

西式甜品Panna Cotta大家都食過，師傅將之變成打頭陣的開胃小食，奶凍其實是青口忌廉，加點雞油乾葱碎和魚子醬，看似甜點但又吃出鹹香。瑞典流行以蔬菜或海鮮配班戟，這裏則選用加入蘋果汁和發酵芥籽等拌勻的牛肉他他代替海鮮，不過師傅以大量法葱碎，將他他裝扮成一個綠色小草地，大家用力「掘」草皮後，將之配班戟皮，外表看來又和墨西哥Taco差不多，軟綿富肉香。

菜單的部分菜式，亦有向北歐菜名店致敬。從新加坡Restaurant Zen茶碗蒸作靈感設計的蒸蛋，表面猶如苔蘚植物的原來是炸西蘭花，內裏是加貴妃蚌、漬西蘭花和菇菌製作的蒸蛋，將所有材料一次過放入口，風味滿滿。丹麥哥本哈根名餐廳Noma曾有一道連羽毛上桌的鴨肉料理，視覺效果相掌震撼，Chevalier以此作靈感，選用雞腿連雞腳，醃製風乾再燒煮，吃時配檸檬汁提鮮去膩，同樣令人回味。